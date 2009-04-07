22 milyon çocuk obezite tehdidi altında

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Sevinir, dünyada 5 yaş ve altında 22 milyon çocuğun ağır obezite tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Nilüfer Belediyesi, Uludağ Üniversitesi, Türk Kanser Araştırma Vakfı Bursa Şubesi ve Bursa Lösemili Çocuklar Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen ''Obezite ve Kanser'' konulu panel, Konak Kültür Evi'nde yapıldı.

Prof. Dr. Betül Sevinir, obezitenin sadece Türkiye değil tüm dünyanın en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Hızla gelişen ve büyüyen dünyada obeziteyi ''21. yüzyılın vebası'' olarak nitelendiren Sevinir, son 20 yılda obezite oranının gelişmiş ülkelerde 2, gelişmekte olan ülkelerde ise 4 kat arttığını bildirdi.

Dünya genelinde insanların hızla obezleştiğini ve bunun en çok kadınlarda görüldüğünü ifade eden Sevinir, ''Dünyada 5 yaş ve altında 22 milyon çocuk ağır obezite tehdidi ile karşı karşıya. Yani her 10 çocuktan biri obezite ile mücadele etmek zorunda. Obeziteden kurtulmak, tüm kanser çeşitlerinden yüzde 30 kurtulmak demektir'' dedi.

UÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ursavaş ise dünyada her yıl 10-11 milyon kişinin çeşitli kanser hastalıklarına yakalandığını vurgulayarak, kansere yakalananların yüzde 70'inin aynı yıl yaşamlarını kaybettiğini söyledi.

Kanser vakaları içinde en fazla akciğer kanserinin görüldüğünü dile getiren Ursavaş, ''Bu hastalıkları tetikleyen başlıca neden ise hiç şüphesiz sigara. Bir sigarada 4 bin çeşit kimyasal madde var. Bunların 55'i ise kanserojen madde içeriyor'' diye konuştu.

Dünyadaki otobur hiçbir hayvanın tütün yemediğine dikkati çeken Ursavaş, sigara kullanımının tüm dünyada hızla arttığını bildirdi. Türkiye'nin de bu hıza ayak uydurduğunu, dünyada 1.1 milyar, Türkiye'de ise 17.5 milyon kişinin sigara içtiğini belirten Ursavaş, sigaraya bağlı akciğer kanserinden dünyada her yıl 4 milyon kişinin öldüğünü vurguladı.

UÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkkan Evrensel de panelde, ''Erişkin Çağda Kanserde Erken Tanı Belirtileri'' konulu bir konuşma yaptı.