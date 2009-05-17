22 metre uçan otomobil işçiyi öldürdü

Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Çağlayan'dan Kasımpaşa yönüne giden 34 EY 6437 plakalı otomobil, sürücüsü Nurettin Ay'ın (25) kontrolünden çıktı ve önce orta refüj kaldırımına ardından da yeşil alan çalışması yapan belediye işçisine çarptı.Yerden yaklaşık 22 metre yükselerek karşı şeride kadar uçan otomobilin çarptığı Ali Tahran isimli işçi hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilin camından fırlayarak ağır yaralanan sürücü Ay ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne hizmet veren taşeron şirkette işe başlamak için bir hafta önce Batman'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen Tahran'ın cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.