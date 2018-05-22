22 Mayıs Salı DHA Spor Gündemi

Galatasaray\'ın eski başkanı ve önümüzdeki günlerde yapılacak seçimde adaylığını açıklayan Dursun Özbek, dün akşam katıldığı iftar organizasyonun ardından açıklamalarda bulundu.

Özbek: \"Yine uçaklar inecek\"

\"21\'inci şampiyonluk Galatasaray\'a çok yakıştı\"

\"Galatasaray\'ı üreten bir topluluk haline getireceğiz\"

\"Bu paralar Galatasaray\'ı finansal zorluktan çıkardı\"

\"Galatasaray\'a 855 milyon TL\"

\"Fatih Hocayı getirdik takım şahlandı\"

\"Galatasaray\'ı geleceğe taşıyacak planlamalarla geliyoruz\"

\"Sosyal medyada 30 milyonu aşkın takipçimiz var\"

GALATASARAY

Başkan adaylarının seçim çalışmaları devam edecek.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekipte, seçim öncesince başkan adayları çalışmalarına devam ediyor

Fenerbahçe\'nin Milli futbolcusu Mehmet Topal ve eşi Selda Topal\'ın 6 yıldır geleneksel hale getirdikleri \'Huzurevi Buluşmaları\'nın bir yenisini Semiha Şakir Huzurevi ile Maltepe Huzurevi sakinlerinin katılımı ile düzenledi. Organizasyona sanat ve spor dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

TÜFAD

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD), Adana\'da Bölgesel Gelişim Semineri düzenleyecek

CENGİZ ÜNDER

İtalya\'nın Roma takımında forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, İtalya\'da yılın genç futbolcusu seçildi

TMOK

17:00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play ödülleri sahiplerini bulacak (Ataköy Olimpiyat Evi)

TFF 2\'NCİ LİG PLAY-OFF

-Yarı Final-

16:00 Keçiörengücü - Afjet Afyonspor

19:00 Sakaryaspor - Gümüşhanespor

3\'ÜNCÜ LİG PLAY-OFF FİNALİ

16:00 Ankara Demirspor - Diyarbekir Spor

BURSASPOR

14:00 Teknik direktör Mustafa Er basın toplantısı düzenleyecek (Özlüce Tesisleri)

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ PLAY - OFF ÇEYREK FİNAL

18:15 Anadolu Efes - Darüşşafaka

20:45 TOFAŞ - Eskişehir Basket

MİLLETLER LİGİ

17:00 Türkiye - Brezilya (Başkent Spor Salonu)