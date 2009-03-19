22 Mart'ta Çağlayan'da 3 miting birden

CHP: Mitingi Çağlayan’da yapacağız

‘İstanbul’u yönetenler utanmalı’

Saadet Partisi: Mitingi 12.00’de başlatırız

15.00’den sonra BBP mitingi var

Aynı yerde 3 miting

Yazıcıoğlu: 16.00'da Çağlayan’dayız

Avrupa yakasının en önemli ulaşım noktalarından birinin üzerinde yapılacak mitingler trafiği felç edecek. Pazar günü neredeyse Avrupa yakasının tamamı miting trafiği nedeniyle felç olacak.CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 22 Mart pazar günü miting için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurduklarını, aynı gün için AKP'nin de başvuruda bulunduğunu söyledi.İl Seçim Kurulunun aynı gün için öğleden önce ve sonra olarak her iki partinin de talebine izin verdiğini belirten Tekin, ancak İstanbul Valiliğinin güvenlik gerekçesiyle Kazlıçeşme'de iki miting yapılamayacağına ilişkin itirazda bulunduğunu bildirdi.Gürsel Tekin, bu itirazın İl Seçim Kurulu tarafından kabul edildiğini, kendilerinin de alternatif olarak Sultanahmet, Taksim ve Çağlayan Meydanı'nı istediklerini belirterek, şunları kaydetti:''Ancak aynı gün Çağlayan Meydanı'nda Saadet Partisi'nin de mitingi var. Ben çözümden yanayım. Bir kent düşünün ki 2010 İstanbul Kültür Başkenti, ancak miting yapacak meydanı yok. Bu şehri yönetenlerin utanması lazım.”İl Seçim Kurulu’nun CHP'nin 22 Mart Pazar günkü mitingi için, Çağlayan Meydanı'nı saat 10.00 ile 13.00 arasında tahsis ettiğini açıklayan Doğan, “Saadet Partisi'nin itirazı var, ama biz meydana fazla bayrak asmayacağız. Saat 13.00 itibariyle de alanı boşaltmaya çalışacağız. Saadet Partisi'nin mağdur olmasını istemiyoruz. Devletin bu kurumlarının tüm yanlışına rağmen, biz siyasi partiler olarak bu sorunu çözeceğiz” diye konuştu.Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Sadrettin Karaduman, partisinin il başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, siyasi partilerin en büyük tanıtım programı olan miting konusunda İstanbul'da bir sorunun yaşandığını kaydetti.İstanbul'da Kazlıçeşme ve Çağlayan alanlarıyla ilgili aynı gün taleplerde bulunulduğunu dile getiren Karaduman, CHP ve AKP'nin Kazlıçeşme için, partilerinin ve BBP'nin Çağlayan için müracaat ettiğini dile getirdi.Partilerinin Çağlayan'da 12.00-15.00 saatleri arasında miting düzenleyeceklerini ve 15.00'ten sonra alanı BBP'ye bırakacağını anlatan Karaduman, bu partinin il başkanı ile görüştüklerini ve söz konusu saatlerde bir sorunun olmadığını ifade etti."Ancak kendilerine iletilen bir resmi bilgi bulunmamasına karşın basından aldıkları bilgiye göre CHP'nin de Çağlayan'da miting yapacağı konusunda bilgiler bulunduğunu" anlatan Karaduman, İstanbul Valisi Güler'in bir televizyon programında yaptığı konuşmada Kazlıçeşme için 3 saat arayla iki partinin miting yapmasının mümkün olmadığını belirttiğini söyledi.Çağlayan ile ilgili resmi makamlardan, emniyetten ve İl Seçim Kurulu'ndan kendilerine bilgi aktarılmadığını belirten Karaduman, "Çağlayan'da arka arkaya 3 mitingin yapılmasının mümkün olmadığını" savundu.Alana parti olarak çok sayıda otobüs geleceğini, CHP'nin de mutlaka otobüslerinin geleceğini dile getiren Karaduman, aynı anda iki partinin bu alanın işgal etmesinin mümkün olamayacağını söyledi.CHP'nin bu taleplerini yeniden gözden geçirmesi tavsiyesinde bulunan Karaduman, "Parti olarak saat 12.00'de mitingimizi başlatacağız. Bunun haricinde oluşabilecek kargaşa veya provokasyon varsa onu İstanbul'un bir numaralı yetkilileri gözönünde bulundursun. Gıyabımızda verilmiş olan karar ve düşüncenin yeniden gözden geçirilmesi ve tahsis edilen alanın bize bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.Bir gazetecinin "Konuşmanız da kargaşadan bahsettiniz. O gün istenmeyen görüntüler yaşanabilir mi? Böyle bir kaygınız var mı?" sorusuna, Karaduman, "Başta trafik kargaşası olmak üzere, olabilecek istenmeyen bir durum olabilir uyarısında bulunmak istediğini" belirtti.Çağlayan'ın E-5 kenarında olan trafiğin yoğun yaşandığı bir mekan olduğunu dile getiren Karaduman, bu anlamda Kazlıçeşme'nin çok daha uygun olduğunu söyledi.Bir gazetecinin "Siz ısrarla 12.00 diyorsunuz ama mitingin kaydırılması söz konusu. Ne diyorsunuz" sorusunu Karaduman şöyle cevaplandırdı:"Bu pratikte mümkün değil. İstanbul'u megakent olarak planlayan yöneten, dünya başka kenti olarak iddia eden yöneticiler bunu düşünsünler. İstanbul'u iki siyasi parti mitinginin çakışma halinde nasıl bir sıkışıklık olduğunu, İstanbul'da meydan bırakmamanın karşılığını da onlar düşünsünler" dedi.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP’nin İstanbul’da yapacağı mitingin iptal edildiği yönündeki haberleri yalanladı. Yazıcıoğlu, BBP mitinginin 21 Mart’ta Kazlıçeşme’de değil, 22 Mart’ta Çağlayan meydanında gerçekleşeceğini açıkladı.Yazıcıoğlu, “BBP’nin mitingi 22 Mart 2009 tarihinde, saat 16.00’da, Çağlayan Meydanında miting yapılacak” dedi