'22 Mart'a kadar şike işi bitecek'

T24 - TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF’nin 41. başkanı olmayı başarırken, 22 Mart’ta İstanbul’da yapılacak UEFA Genel Kurulu’na kadar şike soruşturmasıyla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

“Ben ve arkadaşlarım 24 saat çalışıp UEFA toplantısına tertemiz çıkmak istiyoruz. Bu gemide hep beraberiz. Bu gemiyi de sizlerin desteğiyle düzlüğe çıkaracağız. Bizler UEFA ile diyalogları en iyi şekilde kurup futbolumuzu kaostan çıkarmanın yolunu bulacağız.”

Lütfü Özel'in Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Mehmet Ali Aydınlar’ın görevi bırakmasının ardından adaylığını açıklayan ve ‘Futbol ailesinin desteğini alarak, herkesin başkanı olmak istiyorum’ diyen Yıldırım Demirören, dün bu isteğine 229 oyun 221’ini alarak ulaştı. TFF Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren Demirören, TFF’nin 41. başkanı olmayı başarırken, 22 Mart’ta İstanbul’da yapılacak UEFA Genel Kurulu’na kadar futbolumuzu derinden yaralayan şike soruşturmasıyla ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi. İşte başkanın dünkü genel kuruldaki sözleri:

'Öncelik alt ligler'

-“Biliyoruz ki çok zor bir görev alıyoruz. Bu zorlukları da hep birlikte aşacağız. Türk futbolunun en büyük sorunlarından biri ekonomisi, diğeri ise altyapı. Bizler UEFA ile diyaloglarımızı en iyi şekilde kurup Türk futbolunu kaostan çıkarmanın yolunu arayacağız.

-Fenerbahçemiz dedim, eleştirildim. Hayır efendim. Trabzonsporumuz, Bursasporumuz, Elazığsporumuz diyorum. Bizler bu noktaya gelirsek Türk futboluna çağ atlatmış oluruz. Futbolumuz son dönemde seyredilmez hale geldi, taraftarlar ve sponsorlar kaçar oldu. Biz onları geri çekmek zorundayız. Türk futbolunu holiganizmden kurtarmak zorundayız. Benim için temeli olmayan bina sağlam bina değildir. Bizim temelimiz Bank Asya 1.Lig, 2. Lig, 3. Lig’dir. Önce onları sağlamlaştıracağız. Sizlerden destek bekliyorum. Hata yapmayan insan, çalışmayan insandır. Ben ve arkadaşlarım 24 saat çalışıp, UEFA toplantısına tertemiz çıkmak istiyoruz.

-Bana oy veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Bu gemide hep beraberiz. Bu gemiyi de sizlerin desteğiyle düzlüğe çıkaracağız. Ne karar alırsak alalım sizlerle paylaşarak alacağız. Allah mahcup etmesin, bir yola çıktık.”

Yıldırım Demirören kimdir?

Yıldırım Demirören, 1964 yılında İstanbul’da doğdu. Demirören Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Yıldırım Demirören; TÜSİAD, TÜGİAD ve TABA üyeliği yapıyor. 2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlık görevlerinde bulunan Yıldırım Demirören, 30 Mayıs 2004’ten bu yana Beşiktaş Başkanlığı’nı ve Eylül 2011’den itibaren de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’nı yürütüyordu. Demirören evli ve 3 çocuk babası.

Adaylıktan çekilen Aksu: Demirören’e güveniyorum

-Genel Kurul öncesi, Yıldırım Demirören’le görüşüp ‘Tek aday’ konusunda fikirbirliği sağlayan Ata Aksu başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Aksu, Türk futbolunu belirsizlik kaosundan çıkarmaya çalışırken, bir başka belirsizliğe sokmaya ve tartışmaya gerek olmadığına inandığını bildirdi:

-“Yıldırım Demirören’in, Türk futboluna içinden çıkılmaz bir hal aldıran şike ve teşvik iddialarını karara bağlarken, Türk futbolunun gücünü de göz ardı etmeden, karşılıklı uzlaşmayla FIFA normlarına uygun hareket edeceğini bize ve kamuoyuna ifade etmesini taahhüt kabul ettik.

-Her türlü eleştiri ve tenkit haklarımızı saklı tutarak, TFF başkan adaylığından çekiliyorum.”

Şener: Çabuk ve doğru karar verir

Trabzon Başkanı Sadri Şener, TFF Başkanı seçilen Yıldırım Demirören için şu yorumu yaptı: “Hayırlı olsun. Kaostan İnşallah kurtarır. Yıldırım Bey çabuk ve doğru karar verir. Herkesin hakkını verirse, kimsenin bir şikayeti olmadan sonuca ulaşır. Bunun için de hukuk kurullarının verdiği görüşler doğrultusunda bir an önce karar vermesi lazım. Kaostan çıkması için...

Ben destekleyerek doğru yaptım. Nedeni ise 2 arkadaşımız yönetim kuruluna girdi. Dolayısıyla, Trabzonspor’un menfaatleri doğrultusunda yaptığımız hareket doğrudur.”

‘Sonuna dek yanındayız’

Aysal: “Demirören’i tebrik ediyoruz. ‘22 Mart’a tertemiz’ girmek istiyoruz sözleri bizim için büyük güvence. Hedeflerini gerçekleştirmesinde kendisini sonuna kadar destekleyeceğiz.”

-Yıldırım Demirören’in TFF Başkanlığına önce karşı çıkan ancak sonra destekleyeceklerini söylemelerine karşın oy kullanmayan G.Saray’ın yönetiminin bu tavrına başkan Ünal Aysal açıklık getirdi. G.Saray resmi siteden Demirören’i tebrik edip yönetimi sonuna dek destekleyeceklerini duyururken, Aysal da şunları söyledi:

'Duyduk, rahatladık'

- “En başından beri talebimiz futbolda bugünkü sorunların Avrupa normlarına göre çözülmesi şeklindeydi. Ata Aksu’nun Yıldırım Bey’le yapmış olduğu görüşme sonucu bunu katiyetle bu bazda çözüleceğine dair bir teminat aldığını öğrendik. Sonra bunu bizzat Yıldırım Bey’in de ağzından duyarak nispeten rahatladık. 260 kişinin önünde 22 Mart’a temiz gitmek istiyoruz demesi bizim için büyük bir güvence. Yeni TFF Başkanımızı bu hedefleri gerçekleştirmekte sonuna kadar destekleyeceğiz.”

Aysal: Oyumuza ihtiyacı yoktu

-Ünal Aysal ayrıca yeni yönetim ve kurullarının oluşmasında fikirlerinin alınmadığını ve kendilerinin de sorgulamadığını belirtirken, bu nedenle oy kullanmadıklarını da söyledi.

-Bu arada Bursalı delegeler dedikleri gibi TFF başkanlık seçimleriyle ilgili tek bir oy bile kullanmadılar.

Nihat Özdemir: Aziz Yıldırım’la gelmek isterdik

F.Bahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, genel kuruldan bir gece önce geç saatlerde otele giriş yaptı. Kongre sabahı ise asbaşkan Ali Koç, Murat Özaydınlı, Cihan Kamer, Abdullah Kiğılı ve Nihat Özbağ kongreye 1 saat önce otele giriş yaptılar.

Bir ara Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz ile sohbet eden Nihat Özdemir “Başkanımız Aziz Yıldırım ile birlikte gelmeyi arzu ediyorduk. Ama olmadı” ifadelirini kullandı.

Trabzon’un keyfine diyecek yok!

Genel Kurul’un en keyifli takımlarından biri Trabzonspor’du. Son olarak istifa eden Mehmet Ali Aydınlar yönetimine üye sokma konusunda sıkıntı yaşayan bordo-mavililer, bu kez Demirören yönetimine iki kişi sokmayı başardı. O isimler ise Mustafa Beyazlı ve Taylan Öner..