22 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, DHA\'ya konuştu:

-\"Türk Milli Takımı\'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye\'yi çok seviyorum\"

-\"EuroCup\'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef\"

-\"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok\"

-\"Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri\"

-\"Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim\"

-\"Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak\"

A MİLLİ TAKIM

11.00 A Milli Futbol Takımı, Antalya\'ya gidecek

19.00 A Milli Takim Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı yapacak

19.30 Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamlayacak

İRLANDA CUMHURİYETİ

17.30 Teknik direktör Martin O\'Neill basın toplantısı düzenleyecek

18.00 İrlanda Cumhuriyeti Millli Takımı hazırlıklarını sonlandıracak

BEŞİKTAŞ

17.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek

FENERBAHÇE

- Sarı lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına devam edecek

GALATASARAY

11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek

PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak

BASKETBOL

-THY Avrupa Ligi-

21.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş

-Kadınlar Avrupa Kupası-

18.00 Hatay BŞB - Reyer Venezia

20.30 Galatasaray - Perfumerias Avenida

VOLEYBOL

-CEV Şampiyonlar Ligi-

22.00 Volero Zurich - VakıfBank

GÜREŞ

Gençler Türkiye Şampiyonası, Bursa ve Çorum\'da başlayacak

KANO

09.00 Uluslararası Gloria Cup uzun mesafe durgunsu yarışları yapılacak