22 Mart Perşembe DHA Spor Gündemi

(Özel) Darüşşafakalı Scottie Wilbekin, DHA\'ya konuştu:
-\"Türk Milli Takımı\'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye\'yi çok seviyorum\"
-\"EuroCup\'ta şampiyonluk artık gerçekçi bir hedef\"
-\"NBA ile alakalı özel bir hedefim ya da hayalim yok\"
-\"Blatt dünyadaki en iyi koçlardan biri\"
-\"Çalıştığım point-guardlardan çok fazla şeyler öğrendim\"
-\"Tek bir amacım var; geçen yıllardan daha iyi olmak\"
A MİLLİ TAKIM
11.00 A Milli Futbol Takımı, Antalya\'ya gidecek
19.00 A Milli Takim Teknik Direktörü Mircea Lucescu basın toplantısı yapacak
19.30 Ay-yıldızlı ekip hazırlıklarını tamamlayacak
İRLANDA CUMHURİYETİ
17.30 Teknik direktör Martin O\'Neill basın toplantısı düzenleyecek
18.00 İrlanda Cumhuriyeti Millli Takımı hazırlıklarını sonlandıracak
BEŞİKTAŞ
17.00 Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek
FENERBAHÇE
- Sarı lacivertliler, Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi çalışmalarına devam edecek
GALATASARAY
11.00 Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek
PFDK ve Tahkim Kurulu Kararları açıklanacak
BASKETBOL
-THY Avrupa Ligi-
21.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Doğuş
-Kadınlar Avrupa Kupası-
18.00 Hatay BŞB - Reyer Venezia
20.30 Galatasaray - Perfumerias Avenida
VOLEYBOL
-CEV Şampiyonlar Ligi-
22.00 Volero Zurich - VakıfBank
GÜREŞ
Gençler Türkiye Şampiyonası, Bursa ve Çorum\'da başlayacak
KANO
09.00 Uluslararası Gloria Cup uzun mesafe durgunsu yarışları yapılacak