22 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ - PORTO MAÇININ YANKILARI
Beşiktaş, sahasında Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesi G grubunu lider bitirmeyi garantiledi. 11 puana ulaşan temsilcimiz, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna yükseldi.
Avrupa basını, Beşiktaş\'ın bu başarısını göklere çıkardı...
Ojogo: \"Porto İstanbul cehenneminden sağ çıktı\"
AS: \"Bu Beşiktaş korkutuyor\"
Daily Mail: \"Beşiktaş yenik düştü ama kaybetmedi\"
Marca\'dan Cenk Tosun\'a Diego Costa benzetmesi...
PORTOLU FUTBOLCULAR BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAYRAN KALDI
UEFA\'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Portolu oyuncular, beraberlikten mutlu oldukları söylediler...
Maxi Pereira, \"Her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım\" derken, Felipe ise, \"Burada aldığımız 1-1\'lik skor bizim için iyi\" şeklinde konuştu.
LUDOGORETS RAZGARD - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU
12.00 İstanbul ekibi, Bulgaristan\'a gidecek.
13.00 Takımın varışı
13.00 Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov ve bir futbolcu maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.
17.00 Bulgaristan ekibi son çalışmasını yapacak.
19.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19.30 Turuncu-Lacivertli ekip hazırlıklarını tamamlayacak.
ATİKER KONYASPOR - MARSİLYA MAÇINA DOĞRU
18.00 Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Yeşil-Beyazlı ekip, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
20.00 Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yapacağı antrenmanla devam edecek.
GALATASARAY
12.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarına devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 5\'inci hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile sona erecek.
A GRUBU
20.00 CSKA Moskova - Benfica
22.45 Basel - Manchester United
B GRUBU
22.45 Anderlecht - Bayern Münih
22.45 Paris Saint-Germain - Celtic
C GRUBU
20.00 Karabağ Ağdam - Chelsea
22.45 Atletico Madrid - Roma
D GRUBU
22.45 Juventus - Barcelona
22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos
BASKETBOL
AVRUPA LİGİ KADINLAR
18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow
19.30 Galatasaray - CCC Polkowice
20.00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida
AVRUPA KUPASI
18.30 Mersin BŞB - MBK Ruzomberok
19.00 Olympiakos - Beşiktaş
21.00 Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor
ATLETİZM
10.30 - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nca bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan \"Uluslararası Mersin Maratonu\" çerçevesinde geleneksel hale gelen medya buluşması Taksim Divan Oteli\'nde gerçekleştirilecek.
TEKVANDO
13.30 - 67 kg\'da Büyükler Dünya Taekwondo şampiyonu Nur Tatar Askari\'nin Sancaktepe Belediyespor\'a transferi ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek.
VOLEYBOL
-Erkekler Challenge Cup-
18.00 İnegöl Bld. - Olympiacos Piraeus