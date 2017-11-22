22 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

BEŞİKTAŞ - PORTO MAÇININ YANKILARI

Beşiktaş, sahasında Porto ile 1-1 berabere kalarak son maçlar öncesi G grubunu lider bitirmeyi garantiledi. 11 puana ulaşan temsilcimiz, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde son 16 turuna yükseldi.

Avrupa basını, Beşiktaş\'ın bu başarısını göklere çıkardı...

Ojogo: \"Porto İstanbul cehenneminden sağ çıktı\"

AS: \"Bu Beşiktaş korkutuyor\"

Daily Mail: \"Beşiktaş yenik düştü ama kaybetmedi\"

Marca\'dan Cenk Tosun\'a Diego Costa benzetmesi...

PORTOLU FUTBOLCULAR BEŞİKTAŞ TARAFTARINA HAYRAN KALDI

UEFA\'nın resmi sitesine açıklamalarda bulunan Portolu oyuncular, beraberlikten mutlu oldukları söylediler...

Maxi Pereira, \"Her futbolcunun böyle bir atmosferde futbol oynama deneyimi yaşaması lazım\" derken, Felipe ise, \"Burada aldığımız 1-1\'lik skor bizim için iyi\" şeklinde konuştu.

LUDOGORETS RAZGARD - MEDIPOL BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

12.00 İstanbul ekibi, Bulgaristan\'a gidecek.

13.00 Takımın varışı

13.00 Ludogorets Teknik Direktörü Dimitar Dimitrov ve bir futbolcu maçın oynanacağı stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Bulgaristan ekibi son çalışmasını yapacak.

19.00 Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.30 Turuncu-Lacivertli ekip hazırlıklarını tamamlayacak.

ATİKER KONYASPOR - MARSİLYA MAÇINA DOĞRU

18.00 Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ve bir futbolcu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Yeşil-Beyazlı ekip, Marsilya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

20.00 Marsilya Teknik Direktörü Rudi Garcia ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇE

Sarı-Lacivertli ekip, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yapacağı antrenmanla devam edecek.

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılılar, Aytemiz Alanyaspor mücadelesi hazırlıklarına devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 5\'inci hafta maçları bugün oynanacak 8 karşılaşma ile sona erecek.

A GRUBU

20.00 CSKA Moskova - Benfica

22.45 Basel - Manchester United

B GRUBU

22.45 Anderlecht - Bayern Münih

22.45 Paris Saint-Germain - Celtic

C GRUBU

20.00 Karabağ Ağdam - Chelsea

22.45 Atletico Madrid - Roma

D GRUBU

22.45 Juventus - Barcelona

22.45 Sporting Lisbon - Olympiakos

BASKETBOL

AVRUPA LİGİ KADINLAR

18.30 Yakın Doğu Üniversitesi - Wisla Krakow

19.30 Galatasaray - CCC Polkowice

20.00 Fenerbahçe - Perfumerias Avenida

AVRUPA KUPASI

18.30 Mersin BŞB - MBK Ruzomberok

19.00 Olympiakos - Beşiktaş

21.00 Sleza Wroclaw - Bellona AGÜ Spor

ATLETİZM

10.30 - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'nca bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan \"Uluslararası Mersin Maratonu\" çerçevesinde geleneksel hale gelen medya buluşması Taksim Divan Oteli\'nde gerçekleştirilecek.

TEKVANDO

13.30 - 67 kg\'da Büyükler Dünya Taekwondo şampiyonu Nur Tatar Askari\'nin Sancaktepe Belediyespor\'a transferi ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek.



VOLEYBOL

-Erkekler Challenge Cup-

18.00 İnegöl Bld. - Olympiacos Piraeus