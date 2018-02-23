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Kültür-Sanat

22. İstanbul Tiyatro Festivali yerli proje başvuruları başlıyor

Başvuruları 30 Mart tarihinde sona erecek

23 Şubat 2018 15:09

2018 yılında kasım ayında gerçekleştirilecek 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında yer almak isteyen yerli projeler için başvurular 5 Şubat – 30 Mart 2018 tarihleri arasında bekleniyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2004’ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen ve 2018’de 22. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Tiyatro Festivali’ne katılmak isteyen yerli topluluklar için başvuru dönemi 5 Şubat Pazartesi günü başlıyor. Başvurular festivalin web sayfasında (tiyatro.iksv.org) bulunan başvuru formu doldurularak en geç 30 Mart 2018 saat 18.00’e kadar İstanbul Tiyatro Festivali ofisine (Sadi Konuralp Cad. No:5 Nejat Eczacıbaşı Binası, Şişhane) elden teslim edilebilir. Saat 18.00’den sonra elden ya da mail aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstanbul dışından başvuru göndermek için theatre.fest@iksv.org adresinden festival ekibi ile iletişime geçilmelidir.

Başvuruların sona erdiği 30 Mart 2018 tarihinden sonra danışma kurulu ile birlikte yapılacak değerlendirmenin ardından sonuçlar bütün katılımcılara e-posta aracılığı ile bildirilecek.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’ne başvuracak yerli yapımlarda daha önce İstanbul’da sahnelenmemiş olması koşulu aranıyor. Daha önce İstanbul’da izleyici ile buluşan yapımlar ve üniversitelerin tiyatro kulüpleri tarafından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali, 2018 yılında da dünyaca ünlü, tiyatro ve dans toplulukları ile Türkiye’den gösterileri, İstanbul’un farklı mekânlarında izleyiciyle buluşturacak. Alanında uzman konukların katılımıyla gerçekleştirilecek söyleşiler, ustalık sınıfları ve atölyelerden oluşan ücretsiz yan etkinliklerle festival, İstanbul’un gündemine bir kez daha tiyatroyu taşıyacak.

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