22 ilde 'garantili bahis kuponu' dolandırıcılığı operasyonu: 51 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan yüksek kazanç vaadiyle 'garantili bahis kuponu' adı altında dolandırıcılık yapıldığı istihbaratı ile başta Antalya olmak üzere 22 şehirde operasyon düzenledi. Operasyonda 51 şüpheli gözaltına alınırken, 95 kişinin yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı belirtildi.

51 şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi alınan 27 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin sorgusu sürerken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 85 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen para ile materyaller Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, dolandırılan kişi sayısının yaklaşık 95 olduğunu kaydetti.

"Kuponunuz tuttu"

Şüphelilerin önce sosyal medyadan iletişim kurduğu, ardından telefonla aradığı kişileri yüksek kazanç vaadiyle yasa dışı bahis kuponu oynatmaya ikna ettiği belirtildi. Şüphelilerin ardından 'Kuponunuz tuttu. Parayı size ödemek için yurt dışında vergi ödenmesi gerekiyor' diyerek bir miktar daha para aldığı kaydedildi. Şüphelilerin bu yöntemle 2 milyon lira dolandırdığı ileri sürüldü.