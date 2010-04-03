22 gün önce kaybolan Ümit'in cesedi bulundu

T24 - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 22 gün önce gölde kaybolan üç gençten Ümit Gökdere'nin cesedi bulundu. Cesedin otopsi için Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılacağını ifade eden Eğirdir Kaymakamı Halil Serdar Cevheroğlu, ''Tüm şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Otopside her şey netlik kazanacak'' dedi.





Arama çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Arama Kurtarma ekibi üyeleri, Yeşilada'nın yaklaşık 200 metre açığında su içinde bir erkek cesedi buldu.





Eğirdir Kaymakamı Halil Serdar Cevheroğlu, cesedin kaybolan gençlerden Ümit Gökdere'ye ait olduğunun tespit edildiğini bildirdi.





Cesedin aileler tarafından da teşhis edildiğini belirten Cevheroğlu, cesedin ciddi oranda yıprandığını kaydetti. Ümit Gökdere'nin cesedinin otopsi için Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılacağını ifade eden Cevheroğlu, ''Tüm şüphelerin giderilmesi gerekiyor. Otopside her şey netlik kazanacak'' diye konuştu.





Isparta'nın Atabey ilçesi İslamköy beldesindeki Süleyman Demirel Demokrasi Müzesi'nde çalışan 26 yaşındaki Ümit Gökdere , 29 yaşındaki Bilal Duran ve 26 yaşındaki Sever Özkan, 12 Mart'ta hafta sonu tatili için Eğirdir'e gelmiş, kıyıda bir süre gölü seyreden gençler daha sonra kıyıya çekilmiş deniz bisikletini suya indirerek, göle açılmıştı. Gençlerden haber alınamaması üzerine jandarmaya haber verilmiş ve arama çalışması başlatılmıştı.

