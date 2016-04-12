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Kültür-Sanat

22 festival gezen ödüllü 'Kürdistan Kürdistan' filmi Türkiye'deki festivallere alınmıyor

Bülent Gündüz: Türkiye'de filmin sansüre uğramasının sebebi ismi

12 Nisan 2016 20:04

Rabia Çetin

Paris’te yaşayan Kürt yönetmen Bülent Gündüz’ün 2015’te çektiği, ABD, Asya ve Avrupa’da 22 festivalde gösterilen ödüllü ‘Kürdistan Kürdistan’ filmi, Türkiye’deki festivallerde yer almadı. Filmin yönetmeni Bülent Gündüz, “Van’da Ah Tamara Film Günleri dışında hiçbir festivale filmi almadı. !f İstanbul ve Malatya Film Festivalleri’ne gönderdim. İkisi de kabul etmedi. Bunun yanı sıra Türkiye’de filmi gösterecek sinema salonu bulamıyoruz. Bunun tek nedeni filmin ismi” dedi.

Kürt sanatçı Delil Dilaner’in hayatını anlatan ABD ve Türkiye’de çekilen ‘Kürdistan Kürdistan’ filmi Los Angeles Film Festivali’nde “En İyi Film” ve “En İyi Şarkı”, Hollywood International Moving Pictures Film Festivali’nde “En İyi Dram Filmi” ve “En İyi Yönetmen”, Uluslararası Londra Film Festivali’nde “En iyi yönetmen”, Endonezya’da, Brezilya’da olmak üzere 22 festivalden ödül aldı. Mayıs ayında Fransa’da Nice Film Festivali ve Haziran’da ABD’de New Jersey film Festivali’nde gösterime girecek olan ‘Kürdistan Kürdistan’ filminin yönetmeni Gündüz, Türkiye’de filminin isminden dolayı festivallere kabul edilmediğini söyledi.

2010 yılında Ewdalê Zeynikê filminin de Türkiye’de festivallere kabul edilmediğini ifade eden Gündüz, “Temmuz ayında Türkiye’de savaşın yeniden başlamasıyla Kürt sinemasına yönelik sansür de arttı. Filmimizi Türkiye’de gösteremememizin, festivallerin kabul edilmemesi yani sansürün sebebi savaş ve filmin ismi. Siyasetin ve siyasetçilerin baskısından etkilenen sanatçılar buna ses çıkarmıyor” diye konuştu.

Filmin Türkiye’de gösterime girmesi için uğraştığını ancak herhangi bir cevap alamadığını söyleyen Gündüz, “Ben bu işi para için yapmıyorum. Kürt halkının derdini anlatmaya çalışıyorum ve tek derdim filmin Türkiye’de halkla buluşabilmesi” dedi.

Londra Film Festivali’nde Kürt yönetmen, “Avrupa Kürtler konusunda ikiyüzlü” diyerek aldığı ödülü reddetti

 

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