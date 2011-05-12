22 fakülteye dekan ataması yapıldı

T24- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) toplantısında devlet üniversitelerinin 20 fakültesine, vakıf üniversitelerinin ise 2 fakültesine dekan ataması yapıldı.

Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığında toplanan YÖK Genel Kurulu'nun ardından yapılan basın açıklamasında toplantıda eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının ele alındığı belirtildi.

Toplantıda devlet üniversitelerine ait 20 fakülteye dekan atamasının yapıldığı bildirildi.

Buna göre, devlet üniversitelerine atamaları yapılan dekanlar şöyle:

''Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne Prof. Dr. Ömer Faruk Durdu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TIP Fakültesi'ne Prof. Dr. Hüseyin Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Osman Genç, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa İlbaş, Giresun Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Cevdet Çoşkun, İzmir Üniversitesi Katip Çelebi Diş Hekimliği Fakültesi'ne Prof. Dr. Tancan Uysal, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Cengiz Duran Atiş, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Halis Aygün, Konya Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Birol Akgün, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Bahar Taner, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne Prof. Dr. Muzaffer Topçu, Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne Prof. Dr. Fehmi Karasioğlu, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Prof. Dr. Fevzi Günüç, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Abdülkadir Ertaş, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Prof. Dr. Ahmet Sınav, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. Yaşar Aydınlı, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'ne Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Prof. Dr. Mustafa Güllülü, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne Prof. Dr. İsmail Filya, Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne Prof. Dr. İbrahim Hatiboğlu.''

Vakıf üniversitelerinden Gazikent Üniversitesi Hukuk Fakültesine de Prof. Dr. Lütfi Şanal Görgün ile İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu getirildi.