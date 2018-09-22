22 Eylül Cumartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 Kayserispor - Atiker Konyaspor

19:00 Trabzonspor - Göztepe

SPOR TOTO 1. LİG

14:00 Hatayspor - İstanbulspor

14:00 Ümraniyespor - Gençlerbirliği

19:30 Adanaspor - Boluspor

19:30 Tetiş Yapı Elazığspor - Kardemir Karabükspor

BEŞİKTAŞ

17:30 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını basına kapalı sürdürecek

GALATASARAY

16:00 Akhisarspor maçının hazırlıkları tamamlanacak

18:30 Sarı-Kırmızılı ekip Akhisarspor maçı için İzmir\'e hareket edecek. Kafile daha sonra kara yoluyla Manisa\'ya geçecek

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertlilerde derbi maçın hazırlıkları devam edecek.

-FIBA DÜNYA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI-

16:00 Türkiye - Arjantin

BASKETBOL

-Hazırlık-

14:00 Mersin BŞB - Hatay BŞB

16:00 Adana Basketbol - Kayseri Basketbol

16:00 Afyon Belediyespor - Arel Üniv. Büyükçekmece

18:00 Çukurova Basketbol - OGM Orman Gençlik

21:30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano