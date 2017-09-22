22 Eylül Cuma Spor Gündemi

CEV AVRUPA BAYAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

(ÖZEL) Şampiyona\'nın ilk maçında yarın saat 19.30\'da Rusya ile karşılaşacak olan Milli takımda takımın yıldız isimlerinden Gözde Kırdar Bracceschi, Şampiyona öncesinde DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu.

GÖZDE KIRDAR BRACCESCHİ: \"RUSYA\'YI YENMEK, ONLARI GEÇEBİLMEK ADINA ÇOK ÖNEMLİ\"

\"RUSYA\'YI YENERSEK GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYARIZ\"

KULÜPLER BİRLİĞİ

Kulüp Başkanları, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ekonomi Bakanı Naci Ağbal ile görüşecek

10.00 KULÜP BAŞKANLARI MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL İLE GÖRÜŞECEK

11.30 KULÜP BAŞKANLARI SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK İLE GÖRÜŞECEK

SÜPER LİG

20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE

Derbi maçın hazırlıkları bugün yapılacak çalışma sonrası tamamlanacak.

Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlılar derbinin son çalışmasını yapacak.

GALATASARAY

11.30 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

AVRUPA LİGLERİ

21.30 Bayern Münih - Wolsburg (Yunus Mallı)

21.45 Lille - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)

22:30 Porto - Portimonense (Beşiktaş\'ın rakibi)

CEV AVRUPA BAYAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

14.30 Ukrayna - Rusya

17.00 Macaristan - Azerbaycan

19.00 Hollanda - Belçika

19.30 Polonya - Almanya