22 Eylül Cuma Spor Gündemi

CEV AVRUPA BAYAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
(ÖZEL) Şampiyona\'nın ilk maçında yarın saat 19.30\'da Rusya ile karşılaşacak olan Milli takımda takımın yıldız isimlerinden Gözde Kırdar Bracceschi, Şampiyona öncesinde DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu.
GÖZDE KIRDAR BRACCESCHİ: \"RUSYA\'YI YENMEK, ONLARI GEÇEBİLMEK ADINA ÇOK ÖNEMLİ\"
\"RUSYA\'YI YENERSEK GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYARIZ\"
KULÜPLER BİRLİĞİ
Kulüp Başkanları, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ekonomi Bakanı Naci Ağbal ile görüşecek
10.00 KULÜP BAŞKANLARI MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL İLE GÖRÜŞECEK
11.30 KULÜP BAŞKANLARI SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK İLE GÖRÜŞECEK
SÜPER LİG
20.00 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor
FENERBAHÇE
Derbi maçın hazırlıkları bugün yapılacak çalışma sonrası tamamlanacak.
Ali Koç seçim hazırlıklarına başladı
BEŞİKTAŞ
18.00 Siyah-beyazlılar derbinin son çalışmasını yapacak.
GALATASARAY
11.30 Bursaspor maçının hazırlıkları devam edecek.
AVRUPA LİGLERİ
21.30 Bayern Münih - Wolsburg (Yunus Mallı)
21.45 Lille - Monaco (Beşiktaş\'ın rakibi)
22:30 Porto - Portimonense (Beşiktaş\'ın rakibi)
CEV AVRUPA BAYAN VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR
14.30 Ukrayna - Rusya
17.00 Macaristan - Azerbaycan
19.00 Hollanda - Belçika
19.30 Polonya - Almanya