22 evden hırsızlık şüpelisi tutuklandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 6 ayrı mahallede 22 evden hırsızlık olayına karışan M.G. (28) polis tarafından yakalandı. Balkonlardan tırmanarak hırsızlık yapan M.G.\'nin evinde yapılan aramada, çaldığı belirlenen altın takılar ile elektronik eşyalar ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, son 1 ay içinde Pamukkale ilçesindeki Siteler, Yunusemre, Mehmetçik, Kuşpınar, İncilipınar ve Asmalıevler mahallelerinde 22 evden hırsızlık olayı görülmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hırsızlık yapılan mahallelerde apartmanların 2 ve 3\'üncü kat balkonlarına tırmanarak giren hırsızlık şüphelisinin M.G. olduğu belirlendi. Polis, M.G.\'nin kaldığı evi tespit edip, geçen 17 Aralık\'ta operasyon düzenledi. M.G., gözaltına alınırken, evde yapılan aramada hırsızlık yapılan 22 evden çalındığı belirlenen çok sayıda altın ziynet eşyası, saat, cep telefonu, kadın çantası ve bilgisayar ele geçirildi. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., tutuklandı.



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