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Spor

22 Ekim Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG  14

22 Ekim 2017 13:44

SÜPER LİG 
14.00 Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
16.30 Kayserispor - Atiker Konyaspor
19.30 Galatasaray - Fenerbahçe

TFF 1. LİG
13.00 Akın Çorap Giresunspor - Grandmedical Manisaspor
13.00 Ümraniyespor - Gazişehir Gaziantep
15.30 Elazığspor - Samsunspor
15.30 Eskişehirspor - BŞb Erzurumspor
18.00 Boluspor - Balıkesirspor

BEŞİKTAŞ
18.00 Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları tamamlanacak.

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Yeşilgiresun Belediye - Sakarya BŞB
15.15 Fenerbahçe Doğuş - Gaziantep Basket
17.00 Trabzonspor - İstanbul BŞB

EFELER LİGİ
14:00 Beşiktaş - Arkas
15:00 Afyon Bld. Yüntaş - Galatasaray HDI Sigorta
15:30 Ziraat Bankası - Fenerbahçe
15:30 İnegöl BLD - Maliye Piyango
17:00 İstanbul BBSK - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
18:30 Halkbank - Jeopark Kula BLD.

SALOMON KAPADOKYA ULTRA TRAIL
Salomon Kapadokya Ultra-Trail Ürgüp\'te sona erecek.

MARMARİS RALLİSİ
Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası\'nın final yarışı olan Marmaris Rallisi sona erecek.

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SÜPER LİG  14Demir Grup SivassporBursaspor 16KayserisporAtiker Konyaspor 19GalatasarayFenerbahçe TFFLİG 13AkınGiresunsporGrandmedical Manisaspor 13Gazişehir Gaziantep 15ElazığsporSamsunspor 15EskişehirsporBŞb

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