İşitme kaybı olan ya da duyma sorunu yaşayan çocuklar, gençler ve ileri yaştaki kişiler için 22 dilde konuşan işitme cihazı geliştirildi. Dünyada hızla yaygınlaşan bu yeni cihazın işitme kaybı olan çocukların yanı sıra genç ve yaşlılarda ortaya çıkan işitme kayıplarını da önemli oranda çözdüğü ve gerçeğe en yakın ses kalitesinde duyma garantisi verdiği belirtiliyor. İşitme kaybı olup da şimdiye kadar klasik işitme cihazlarıyla duyulamayan kuş sesi, su sesi, müzik sesi gibi ince seslerin de bu yeni cihazla artık duyulabilecek.



Cumhuriyet'in haberine göre; bu alanda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Danimarka merkezli Widex adlı kuruluş tarafından geliştirilen ve Mind 440 ismini taşıyan cihaz akıllı konuşma fonksiyonuyla kullanıcıları her konuda yönlendiriyor. Kullanıcıları pili bittiğinde uyarıyor ve cihazın hangi programda kullanıldığını söylüyor. Cihaz en gürültülü ortamlarda bile normal ses ile gürültüyü birbirinden ayırarak etkili bir ses kalitesi yaratıyor. Cihazın tüm estetik kaygıları karşılayacak bir tasarıma ve kulağın içine yerleştirildiğinde görünmeyecek kadar küçük ölçülere sahip olduğu belirtiliyor.



Zen müziği ile çınlama ortadan kalkıyor



Danimarka merkezli Widex adlı kuruluş tarafından geliştirilen ve Türkçe dahil 22 dilde sesli uyarı programına sahip olan işitme cihazı Mart sonu itibariyle Türkiye'de de satışa sunuldu. Ses kalitesini normal sese en yakın ölçüye çıkaran yeni cihaz ile aynı zamanda çınlama sorunu olan hastalar da Zen programı adını taşıyan ve Uzakdoğu melodilerinden oluşan müziklerle rahatlatılıyor, çınlamanın verdiği rahatsızlık ve stres büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor.



‘Dünyada önemli insanların kulağında bu cihaz var’



Widex Uluslararası Satış Koordinatörü Henrik Christiansen, Widex'in dünyada işitme cihazları sektöründe yüzde 10'u aşan pazar payı ile önemli bir konumda bulunduğunu, yeni üretilen Mind 440 adlı cihazın piyasaya sunulduğu tüm ülkelerde diğer işitme cihazlarının önüne geçtiğini belirterek "Dünyada bu cihazı kullanan çok önemli pozisyonlarda bulunan kişiler var. Bunlar arasında önemli sanatçılar, siyasetçiler, iş adamları bulunuyor. Ancak isim vermemiz mümkün değil. Mind 440 piyasaya çıktığı her ülkede klasik işitme cihazlarının nerdeyse iki misli pazar payı yakalamış durumda. Türkiye'de de önemli bir ilgi ve talep göreceğine inanıyoruz" dedi.



‘0-4 yaş arası çocuklar için de önemli’



Odyolog Doktor Majken Roikjer, işitme sorunu yaşayan çocuklara ilişkin bilgi verirken de işitme kaybı olan ve buna bağlı konuşma güçlüğü çeken çocukların erken yaşlarda bu cihazı kullanmasının önemini vurgulayarak, "Çünkü çocuklar tam konuşmayı öğrenirken sesleri doğru bir şekilde duymak zorundalar. Aksi halde sesleri hafızalarına yanlış kaydettikleri için bazı sesleri ileri yaşlarda yanlış telaffuz etmeye devam ederler. B'ler, S'ler Z'ler, P'ler yani tiz sesler çıkmaz. Anne babaların bu noktaya dikkat etmeleri gerekir. Klasik işitme cihazlarının en büyük eksikliği yüksek frekansları yeterince kaldıramaması. Ama bu cihaz sayesinde genelde 4-6 kilohertz gibi diğer cihazların çok iyi kaldıramadığı frekanslarda 10 kilohertze kadar yeterli ses kalitesi sağlanıyor" dedi.



‘Randevulu satışlar başladı’



Widex in Türkiye distribütörü olan Elektromediks Karabeyoğlu Şirketi'nin Tanıtım ve Pazarlama Müdürü Zeki Özyurt ise Mind 440'ın Türkiye'deki pazarı, hedef kitlesi, işitme kaybı olan insanlarda sağlayacağı etki hakkında şunları söyledi:



"Mind 440 içeriği, teknolojisi, dizaynı, estetik görüntüsü ve dünyada başka hiçbir işitme cihazında olmayan üstün özellikleri sayesinde, Türkiye'deki işitme kaybı olan hem halen cihaz kullanan, hem de yeni cihaz kullanacak olan insanlar için bir şans. Cihazları Türkiye'ye getirdik ve denemeleri yapıp satışlarına başladık. Getirdiğimiz ilk parti umduğumuzdan çabuk tükendi ve ikinci parti siparişlerimizi verdik, bugün yarın bu siparişler de elimizde olacak. Yoğun bir talep olduğundan kullanıcılarımıza randevu veriyoruz. İstanbul'un yanı sıra Türkiye' deki 50 civarındaki bayimizden de deneme ve satış yapabiliyoruz''