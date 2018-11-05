22 Bin liralık nargile malzemesi gasp eden 5 kişi yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)-BAĞCILAR’da kendilerine polis süsü veren silahlı 5 gaspçı, otomobille önünü kestikleri kamyonetteki nargile malzemelerini ve toptancının üzerindeki paraları çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz 4 Ekim tarihinde Bağcılar Mahmutbey yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre nargile toptancılığı yapan Suriye uyruklu H.D.(35) malzemeleri kamyonetine yükledikten sonra yola çıktı. H.D. seyir halindeyken önünü, otomobille gelen silahlı 5 kişi kesti. Şüphelilerin kimlik gösterip, kendilerini polis olarak tanıtmalarının ardından H.D.’nin kamyonetindeki 22 bin lira nargile malzemelerini ve üzerindeki 5 bin 100 lirayı gasp etti. Şüpheliler ardından geldikleri araca binerek, uzaklaştı.

POLİS SÜSÜ VERİP NARGİLE TOPTANSINI SOYDULAR

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin araçlarını ve eşkallerini tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında kimlikleri tespit edilen 5 şüpheli geçtiğimiz Cuma günü Bağcılar ve Bahçelievler’de düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.(27) ve kardeşi Orhan A.(23) ile Fatih B.(27), Tahsin A.(41) ve Ferhan A.(26) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü.

Şüpheliler şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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