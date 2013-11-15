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Çevre

'22 ada yapılaşmaya ve RES'lere açılıyor'

Ayvalık Belediyesi'nin iddiasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor koruma altındaki 22 adada yapılaşmaya ve rüzgar enerji santralleri kurulmasına neden olacak

15 Kasım 2013 10:52

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ayvalık'ta bulunan koruma altındaki 22 adayla ilgili plan raporu hazırladı. Adalarda yapılaşma ve RES'lerin önü açılıyor.

Türkiye ’nin doğal koruma alanları arasında yer alan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı tehlike ile karşı karşıya. Ayvalık Belediyesi’nin iddiasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ayvalık Adaları Planı Değişikliği raporu, adaların koruma statüsünü düşürüp yeni yapılaşmanın önünü açıyor. Serkan Ocak'ın Radikal'de yer alan haberine göre, rapora itiraz eden Başkan Hasan Bülent Türközen, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimin görüşü alınmadan hazırlanan rapora göre yapılacak planın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nı yok edeceğini dile getirdi.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde uzun süredir imar planının değiştirileceği ve Ayvalık’ın mevcut durumunun bozulacağı ile ilgili tartışmalar yaşanıyordu. 1/25 binlik plan değişikliği öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı taslak niteliği taşıyan bir rapor hazırladı. Rapora göre, Ayvalık ve Cunda Adası başta olmak üzere bölgede bulunan koruma altındaki 22 ada yeni yapılaşma ve enerji santrallarına açlıyor. Bakanlığın raporuna Ayvalık Belediyesi itiraz etti. Belediye itiraz dilekçesinde, bugüne kadar korunan, bakir bırakılan adalardaki plajlar ve diğer alanların satılması, kiralanması, imara ve yapılaşmaya açılmasının önünün açıldığını vurguladı. Belediye, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı’nda rüzgâr enerji santrallarının da kurulabileceğini öne sürdü.

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