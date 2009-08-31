215 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 215 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan İstanbul'a esrar götürüleceği ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.A (30), yönetimindeki 34 Z 4355 plakalı otomobili takibe aldı.

Otomobil ve sürücüsünün Dörtyol ilçesine bağlı Yeşil beldesi Talay Sokak'ta bir evde gizlendiği bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi.

Evde ve otomobilde yapılan aramada 215 kilogram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü E.A. ile S.A. (25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

