215 bin lirasını çaldığı patronunun içeceğine Koronavirüs hastasının tükürüğünü karıştırdı iddiası

Adana’da oto galerici İbrahim Ünverdi’nin, otomobil satışından elde ettiği 215 bin lirayı ofise götürmesi için verdiği çalışanı Ramazan Ç., parayla birlikte ortadan kayboldu. Olaydan birkaç gün sonra Ünverdi'nin ulaştığı Ramazan Ç., parayı borcu olduğu tefeciye verdiğini öne sürüp telefonunu kapattı. Ramazan Ç.’ye bir daha ulaşamayan Ünverdi ise “Param çalındıktan sonra diğer personelim yanıma gelerek, ‘Ramazan Ç. daha önce Koronavirüs hastasından tükürüp alıp, içeceğine koymaya çalıştı’ diye itiraf etti. Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim” dedi.

Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, internet üzerinden bir kişiyle 215 bin lira değerindeki otomobilini satmak için anlaştı. 3 yıldır yanında çalışan personeli Ramazan Ç.’yi de yanına alan Ünverdi, noterde satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı Ramazan Ç.’ye vererek ofise bırakmasını söyledi. Ramazan Ç. iddiaya göre parayı alıp, kaçtı. Ünverdi, olaydan birkaç gün sonra telefonla ulaştığı Ramazan Ç.’nin, “Tefeciye borcum var. O yüzden parayı aldım” dediğini öne sürdü.

"Tefeciye borcum var"

3 yıl önce Ramazan Ç.’nin yanına gelerek iş istediğini söyleyen İbrahim Ünverdi, "İlk önce yanıma şoför olarak aldım. Uzun bir süre çocuklarımı okuldan alıp, eve bırakıyordu. Baya bir güvenimi kazandı. Daha sonradan para işlerine girmeye başladı. Olayın yaşandığı sabah, otomobil satışı için kendisini notere çağırdım. Satışı yaptıktan sonra 215 bin lirayı kendisine verip, ofise bırakmasını istedim. Kasamın anahtarı bile onda var, o kadar güveniyordum. Parayı verdikten sonra aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Olaydan bir gün sonra telefonla kendisine ulaştım. Paraya ihtiyacı olduğunu ve tefeciye borcu olduğu için aldığını söyledi. Kendisinden adalete teslim olmasını istedim. Benim sadece paramı değil, maneviyatımı da çaldı” dedi.

500 lira karşılığı Koronavirüs'lü hastadan tükürük

215 bin lirasının çalınmasının ardından diğer personeli Kadir Canpolat’ın (30) yanına geldiğini söyleyen Ünverdi, “Ramazan Ç., 500 lira karşılığı Koronavirüs'lü hastadan tükürük satın alıp, içeceğime karıştırmaya çalışmış. Ben bu durumu param çalındıktan sonra öğrendim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir öldürme tekniği gördüm. Allah'a şükür korona olmadım. Allah hep iyilerin yanındadır” diye konuştu.(DHA)