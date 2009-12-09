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Yaşam

211 yıllık konyak 25 bin euroya satıldı

Fransa’da 1788 tarihli bir şişe konyağın, 25 bin Euro’ya alıcı bulduğu açıklandı.

09 Aralık 2009 02:00

Fransa’da 1788 tarihli bir şişe konyağın, 25 bin Euro’ya alıcı bulduğu açıklandı.

‘Le Clos du Griffier’ markalı konyağın başkent Paris’teki ‘Tour d’Argent’ adlı restoranın mahzeninin bir bölümünün açık artırmaya sunulması sırasında satıldığı, satıştan elde edilen gelirin de ağır hasta çocukların hayallerini gerçekleştirmesine yardım eden ‘Küçük Prensler’ adlı bir derneğe gideceği belirtildi. Restoranın sahibi Andre Terrail, aynı konyaktan daha az iyi durumda olan iki şişenin 17 ve 15 bin Euro’ya satıldığını açıkladı. 2 gün sürecek satışta 18 bin şişenin satılması ve 1 milyon Euro’dan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Satışa sunulan içkiler, restorana ait mahzenin yüzde 4’ünü oluşturuyor. Satışın bir diğer amacı da mahzendeki stoğu azaltıp yer açmak olduğu ifade edildi.

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