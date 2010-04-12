211 suçtan sabıkalı tecavüzden yakalandı

T24- Bursa'da gece kulübünde tanıştıkları yaşı küçük kızlara ormanlık alanda tecavüz ettikleri öne sürülen 211 suçtan sabıkalı 17 yaşındaki genç ve arkadaşı tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 211 kez polis tarafından yakalanıp her defasında serbest kalan E.Ç. (17) ve arkadaşı Adem Ö. (19), hırsızlıktan elde ettikleri paraları gece kulübünde harcarken M.A. (16) ve E.Ö. (17) isimli genç kızlarla tanıştı. Şahıslar, aynı gün içki içirip ormanlık alana götürdükleri genç kızlara tecavüz etmek istedi. Bu sırada yakınlardan geçen bir köylü, seslerin geldiği yöne gidince kızları çırpınırken gördü. Zanlılar, M.A. ve E.Ö.'yü kurtarmak isteyen vatandaşa bıçak çekerek biber gazı sıktı. Ardından genç kızlara tecavüz eden 2 zanlı olay yerinden uzaklaştı.





Ertesi gün kızları tekrar arayan şahıslar, tekrar ilişkiye girmek istediklerini söyleyerek yaşananları ailelerine anlatmakla tehdit etti. Bunun üzerine polise giden 2 genç kız, olayı anlatarak sabıkalı hırsızlardan şikayetçi oldu. Olayından ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu dedektifleri, E.Ç. ve Adem Ö.'yü gözaltına aldı.





Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.