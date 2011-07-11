-211 ÇİFT AYNI ANDA DÜNYA EVİNE GİRDİ ANKARA (A.A) - 10.07.2011 - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında düzenlenen 4. Büyük Ankara Festivali'nin son gününde, 211 çift aynı anda dünya evine girdi. Kapılarını 2 Temmuz'da açan ve 9 gün boyunca gerçekleştirilen çeşitli aktivitelerle başkentlilere hoş zaman geçirten festival, Niran Ünsal ile Özcan Deniz'in konseri ve 211 çiftin toplu nikah töreniyle sona erdi. Festival alanındaki büyük sahnenin önüne kurulan masalarda oturan 211 çift, nikahlarının kıyılmasını Niran Ünsal ve Özcan Deniz'in konserini dinleyerek bekledi. Sunuculuğunu Vatan Şaşmaz'ın yaptığı gecede başkentliler, konserle hoş zaman geçirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek, evlenecek çiftlerin masalarını tek tek gezerek kutladı. Daha sonra geçilen toplu nikah töreninde 211 çifti temsilen 4 çiftin nikahını Melih Gökçek kıydı. Gelin ve damatların nikah şahitliğini ise Niran Ünsal, Özcan Deniz, Nevin Gökçek ve Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül yaptı. 4 çiftin ardından Gökçek, önce alandaki tüm gelinlere, daha sonra da tüm damatlara seslenerek, yanlarındakilerini eşliğe kabul edip etmediklerini sordu. Gelin ve damatlar da bir ağızdan ''evet'' diyerek cevap verdi. 211 çiftin nikahına, festivale gelen binlerce başkentli de şahitlik yaptı. Bunun üzerine Gökçek, nikahın hayırlı olmasını dileyerek, ''En kötü gününüz böyle olsun. Allah hepinize en az hayırlı 3'er evlat versin. Darısı da buradaki tüm bekarların başına olsun'' dedi. Toplu nikah töreni, pasta kesimi ve havai fişek gösterileriyle son buldu. Pasta kesiminin ardından alandaki tüm gelin ve damatlar, toplu halde önce Ankara türküleri, daha sonra da Özcan Deniz'in şarkıları eşliğinde dans etti.