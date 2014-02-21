21.02.2014 - Avrupa basınından özetler



Fransız Le Figaro Ukrayna ile ilgili yorumunda şu görüşleri savunuyor:

"Avrupalılar Rusya'nın, yeni bir etki alanı yaratma yönündeki isteğinin boyutunu anlamadı. Ancak Avrupa'nın, Rusya politikası olmaksızın bir Ukrayna politikası da olamaz. İşte sorun tam da burada yatıyor. Rusya'nın büyük ve Avrupa sınırının tam da sağında, hemen sınırda bir ülke olduğu yeni bir jeopolitik gerçek değil. Ukrayna trajedisi, tarih ve coğrafyanın unuttuğu, aynı zamanda bir devrin de trajedisi. Ukrayna'da olası her türlü siyasi geçiş, Moskova ile sağlam fakat canlı bir diyalogdan geçiyor."

Çek Cumhuriyeti'nden Lidove Noviny gazetesi ile, 'Ukrayna'da uzlaşma umudu' başlıklı yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Avrupa Birliği iyi niyet göstermiş de olsa, kendi çıkardığı yangını söndürüyor. AB, Ukrayna'yı yapay bir biçimde Batı'ya çekmeye çabaladı. Ekonomi, yargı ve devlet idaresinde aslında çok da cazip olmayan, sancılı reformlar yapılmasını istedi. Ukrayna toplumunun Batı yanlısı kesiminin duyguları ile oynadı; bu da sokaklara anarşi ve şiddet olarak yansıdı. Dün Fransa, Almanya ve Polonya'dan üst düzey diplomatlar Kiev'de, her iki tarafın da katılabileceği bir geçiş hükümetinin oluşturulmasını öngören bir uzlaşma bulunması için müzakereler yürüttü. Nihayet doğru yöne doğru atılmış bir adım."

Romanya'dan internet gazetesi Gandul da, Ukrayna ile ilgili yorumunda, Batı'nın Ukrayna'ya tavrını mercek altına alıyor:

"AB Ukrayna'ya ihtiyacı olduğu konusunda ikna olmuş değil. ABD Ukrayna'nın AB'ye girmesine sıcak bakmıyor; ancak Turuncu Devrimi desteklediği için şimdi Bağımsızlık Meydanı'nda olanlara da sempati duyuyor, bunu yaparken kendisini büyük bir riske almaktan da kaçınıyor. Buna karşılık Almanya, Berlin'den gelen belirsiz işaretlerden de anlaşıldığı gibi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkilerini riske etmek istemiyor. Ukrayna'nın Rusya için jeo-stratejik bir anlamı var: Ukrayna, güvenlik bölgesine, NATO ülkelerinin tampon bölgesine dahil."

Konuyla ilgili aktaracağımız son yorum İspanya'dan El Mundo gazetesinden:

"Ukrayna iç savaşın eşiğinde. Dün 75 ölü ve binlerce yaralı ile gün ve gün daha karmaşık ve çetrefilli bir hale gelen sorunun en kanlı günüydü. ABD ve Rusya arasında bir halat çekme yarışı sürüyor, senaryo çok uzun süredir aşıldığına inanılan Soğuk Savaş ortamını canlandırıyor. Putin, eski nüfuz alanını yeniden inşa etmek ve eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'ni tekrar Rusya'nın yörüngesine oturtmak için Ukrayna'yı bütün gücüyle çekmeye çabalıyor. ABD ise bu hedefin gerçekleşmesini engellemeye çabalıyor. AB gelişmeleri şaşkınlık ve ataletle izliyor, bunlar AB'nin dış politikasını da şekillendiriyor."