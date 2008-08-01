T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

2100 yıllık bilgisayar!

Bir gemi batığından çıkarılan ve M.Ö. 150 yıllarında yapıldığı sanılan bronz mekanizma hesaplama yetenekleriyle araştırmacıları şaşırtmaya devam edi

01 Ağustos 2008 03:00

Yaklaşık yüz yıl önce batık bir gemiden çıkarılan bronz mekanizmanın X ışını görüntülerinde Olimpiyat ve benzeri oyunların tarihlerinin bulunduğu bir spor takvimi de keşfedildi. Antikythera Mekanizması olarak bilinen bronz mekanizmanın, zamanının çok ötesinde karmaşık astronomi hesaplamaları yapabilme yeteneği olduğu tahmin ediliyor.

Bu ilginç makinenin M.Ö. 150 yılından kaldığını tahmin eden araştırmacılar, yaklaşık 80 parçaya bölünmüş ve paslanmış durumdaki mekanizmanın nasıl çalıştığını ve kimin tarafından yapıldığını anlamaya çalışıyorlar. Aletin dişli çark kullanan ilk mekanizma olduğu düşünülüyor. Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda İngiliz ve Amerikan bilim adamlarının üç boyutlu X ışını görüntüleme teknikleriyle cihazın arka tarafında daha önceden görülmemiş yazı ve resimleri keşfettikleri belirtiliyor.

Araştırmacılara göre resimler Kuzeybatı Yunanistan ve Sicilya'da kullanılan ay isimlerini ifade ediyor. Aynı takvimin Syracuse şehrinde de kullanıldığına dikkati çeken araştırmacılar, mekanizmanın aynı şehirde yaşamış Arşimed tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.

Takvim hesaplamalarında kullanılıyordu

New York Üniversitesi'nden Alexander Jones, Arşimed'in astronomi konusunda çalışmalarının bulunduğunu ve mekanizmanın yapılışına doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiş olabileceğini belirtiyor.

Mekanizmada bulundan diğer resimlerin ise, Nemean, Isthmian, Pythian ve Olimpiyat oyunlarının zamanlarını gösteren bir spor oyunları takvimi olduğu ortaya çıktı. Jones'a göre bu alet sadece bir astronomi aracı değil, bilimi Yunan kültürel yaşantısıyla yakınlaştıran bir araç.

Muhtemelen el krankıyla çalışan mekanizmanın, içinde bulunan dişli çarklar yardımıyla güneş ve ayın pozisyonlarını, tutulma tarihlerini ve o günlerde bilinen beş gezegenin yerini hesaplamak için kullanıldığı düşünülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24