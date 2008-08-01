2100 yıllık bilgisayar!

Yaklaşık yüz yıl önce batık bir gemiden çıkarılan bronz mekanizmanın X ışını görüntülerinde Olimpiyat ve benzeri oyunların tarihlerinin bulunduğu bir spor takvimi de keşfedildi. Antikythera Mekanizması olarak bilinen bronz mekanizmanın, zamanının çok ötesinde karmaşık astronomi hesaplamaları yapabilme yeteneği olduğu tahmin ediliyor.



Bu ilginç makinenin M.Ö. 150 yılından kaldığını tahmin eden araştırmacılar, yaklaşık 80 parçaya bölünmüş ve paslanmış durumdaki mekanizmanın nasıl çalıştığını ve kimin tarafından yapıldığını anlamaya çalışıyorlar. Aletin dişli çark kullanan ilk mekanizma olduğu düşünülüyor. Nature dergisinde yayınlanan bir yazıda İngiliz ve Amerikan bilim adamlarının üç boyutlu X ışını görüntüleme teknikleriyle cihazın arka tarafında daha önceden görülmemiş yazı ve resimleri keşfettikleri belirtiliyor.



Araştırmacılara göre resimler Kuzeybatı Yunanistan ve Sicilya'da kullanılan ay isimlerini ifade ediyor. Aynı takvimin Syracuse şehrinde de kullanıldığına dikkati çeken araştırmacılar, mekanizmanın aynı şehirde yaşamış Arşimed tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.



Takvim hesaplamalarında kullanılıyordu



New York Üniversitesi'nden Alexander Jones, Arşimed'in astronomi konusunda çalışmalarının bulunduğunu ve mekanizmanın yapılışına doğrudan veya dolaylı olarak etki etmiş olabileceğini belirtiyor.



Mekanizmada bulundan diğer resimlerin ise, Nemean, Isthmian, Pythian ve Olimpiyat oyunlarının zamanlarını gösteren bir spor oyunları takvimi olduğu ortaya çıktı. Jones'a göre bu alet sadece bir astronomi aracı değil, bilimi Yunan kültürel yaşantısıyla yakınlaştıran bir araç.



Muhtemelen el krankıyla çalışan mekanizmanın, içinde bulunan dişli çarklar yardımıyla güneş ve ayın pozisyonlarını, tutulma tarihlerini ve o günlerde bilinen beş gezegenin yerini hesaplamak için kullanıldığı düşünülüyor.

