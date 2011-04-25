2100 bilimkurgu filmi gibi olacak

T24 - İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, göz kırparak internete girilebilecek. İnsanlar sadece düşünce gücüyle eşyaları ve teknolojik aletleri hareket ettirebilecek.

Milliyet'in İngiliz gazetesi The Times'a dayandırdığı habere göre, dünyanın 2100 yılında kavuşacağı ve kurgu filmlerini aratmayan teknolojik gelişmeler derlendi:

- Sadece göz kırparak internete girilebilecek.

- İnsanların kendi hücrelerinden yedek organlar üretilecek.

- İnsanlar sadece düşünce gücüyle eşyaları ve teknolojik aletleri hareket ettirebilecek. Şimdiden felçliler bir çiple bilgisayar kullanabiliyor.

- Nesli tükenen hayvan türlerinin DNA kodları çözülecek ve yeniden doğurtulacaklar.

- Genetik ve moleküler hücre yapısı ayrıştırılarak yaşlanmanın sırrı çözülecek.

- Tıpkı Terminatör veya X-Men’de olduğu gibi bir madde sayesinde, eşyaların istenilen boyutlara getirilebilmesi sağlanacak.

- Ulaşması 70 binden fazla yıl süren yıldızlara serçe parmak büyüklüğünde minik bir bilgisayar çipini seyahat ettirmek planlanıyor. Böylece yıldızlardan bilgi toplaması sağlanacak.

- 2100 yılında kanser, bugünün insanı için eski vebalar neyse o anlamı taşıyacak. Kanserli tümör oluşması riski 10 yıl önceden öngörülerek bertaraf edilecek.

- Robotlar sırayla bir fare, kedi, köpek ve maymun zekasına çıkarılacak. Robotların beyinlerine, ölümcül fikirler ürettiklerinde kendini imha edecek şekilde akıllı çipler yerleştirilecek.

- 2100 yılında uzay yolculuğu ekonomik ve pratik hale gelecek.

