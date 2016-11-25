210 milyon dolarlık servetini köylülere bıraktı

Dünyaca ünlü bira markasının sahibi İspanyol Antonio Fernandez Rodriguez ölmeden hemen önce servetini köyündeki 80 kişiye bıraktı. Rodriguez'in ölümüyle 80 köylü 210 milyon dolar servetin sahibi oldu.

Dünyaca ünlü bira markasının üreticisi Grupo Modelo şirketinin kurucusu İspanyol işadamı Antonio Fernandez Rodriguez geçtiğimiz ağustos ayında 98 yaşında hayatını kaybetti.



İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, İspanyol kökenli Meksikalı işadamı Antonio Fernandez Rodriguez kişisel servetini İspanya'da doğduğu Cerezales del Condado köyünde doğup, yaşayanlara bağışladı.



Cerezales del Condado köyünde doğup yaşayan 80 kişiyi tespit eden ünlü işadamı, 210 milyon dolarlık serveti söz konusu kişiler arasında bölüştürdü. Köyde yaşayan 80 sakinden her biri 2.6 milyon dolar servetin sahibi oldu.



Köy sakini Maximino Sanchez, "Hiç bu kadar paraya sahip olmamıştık. Antonio olmasa hiçbir zaman da olmayacaktık" şeklinde konuştu.

Köyde yaşayan 80 kişi bir anda 210 milyon dolarlık servetin sahibi oldu.

İspanya'nın ​Cerezales del Condado köyünde 13 çocuklu bir ailenin 11'inci çocuğu olarak doğan Antonio Fernandez Rodriguez ailesinin okul masraflarını karşılayamaması nedeniyle 14 yaşındayken okulu bıraktı.



Daha sonra Meksika'ya göç eden Rodriguez 32 yaşında Grupo Modelo şirketinin başkanı oldu.



İspanya Kralı Juan Carlos tarafından bedensel engelli çocuklar için yaptığı çalışmalardan dolayı onur nişanına layık görülen Rodriguez, 2009 yılında köyü adına bir vakıf kurmuştu.

Köyünde yaşayanların hayat kalitesini yükseltmek için çabalayan işadamı Rodriguez bu vakıfta çalışan 300 kişiye de servetinin bir kısmını bıraktı.