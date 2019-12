21. Yüzyılın Marilyn Monroe'su...

T24 -

İstanbul'a gizlice gelip 3 gün boyunca turist gibi yaşadığını ifade eden Scarlett Johanson'ın, "Şehrinize aşık oldum" diyerek tekrar İstanbul'a gelmek istediğini söylüyor.Hürriyet gazetesi yazarlarından Ayşe Arman'ın Scarlett Johanson'la gerçekleştirdiği "röportaj şöyle:Baba, Danimarkalı bir mimar. Anne, Polonyalı bir prodüktör. Dede ise senarist ve film yönetmeni. İşte böyle bir aileye doğuyor Scarlett Johansson. New York Bronx’ta yaşayan orta sınıf bir Yahudi ailesi. “Çok varlıklı değildik” diye anlatıyor.Bir erkek, bir kız, bir de kendisinden 3 dakika sonra doğan bir ikizi var. Baba, sonradan tekrar evleniyor ve bir kardeşi daha oluyor. 9 yaşından itibaren annesi, kızını filmlerde rol kapabilsin diye, oradan oraya sürüklüyor. Ama bu röportajda da okuyacaksınız, Johansson her şeyi şahane bir şekilde anlatıyor. Hikâyede acı ve gözyaşı yok, varsa da ben bilmiyorum. 9 yaşında çektiği filmin adı North (Kuzey), arada başka filmler de oluyor ama biz onu Robert Redford’lu Horse Whisperer (Atlara Fısıldayan Adam-1998) filminden tanıyoruz. Yine, arada bir sürü film var, ama sonra Sofia Coppola’nın unutulmaz filmi Lost in Translation’daki (2003) performansı ona bir sürü ödül getiriyor. Ve tabii Vicky, Cristina, Barcelona. Woody Allen’la iki film daha yapıyor. Anlayacağınız, çok sıkı bir başarı öyküsü ve önlenemez bir yükseliş, yakında Oscar da alır. Aynı zamanda şarkıcı. Pete Yorn ile birlikte yeni bir albümü çıktı: “Break Up.” Kendisi gibi oyuncu Ryan Reynolds’la evli. Gerisi için bir zahmet röportajı okuyun...Ben de iltifat edeceksiniz zannetmiştim!Küçük bir kızken tek hayalim aktris olmaktı. Ölüyordum bunun için. Ailem de bana destek olmak için elinden geleni yaptı.Bana öyle geliyor, çünkü başka türlüsünü bilmiyorum. Evet, annem beni filmlerin oyuncu seçmelerine götürdü ama onun dışında tamamen normal ve sıradan bir çocukluk. Her şeyi dengeleme konusunda dikkatli ve çok ilgiliydiler. Belki de bu yüzden hayallerimi gerçekleştirdim ama kendimi kaybetmedim. Aile yapınız sağlamsa, yırtıyorsunuz.İstediği buysa, neden olmasın?Ben biliyordum, bugünlerin hayalini kuruyordum. Siz bilmiyor muydunuz?Benim bundan başka bir hayalim hiç olmadı.Bakın, içinizde yoksa mümkün değil... Küçükken, evde koltukların üzerinde dans eder, şarkı söyler ve çeşitli numaralar yapardım, izleyen aile bireylerine de 50 sent keserdim. Sonra drama dersleri, müzik dersleri ve oyunculuk dersleri aldım. Yetmedi, oyunculuk okudum. Çünkü Judy Garland olmak istiyordum. “Meet me in St. Louis” filmini en az 30 kere izlemişimdir.16 senedir şov dünyasında artan bir başarı grafiğiyle var olabildiğime göre, demek ki birileri bende bir ışık görmüş!(Ben o anda anladım: Kadın, zor röportaj. Çünkü tutarlı, atıp tutmuyor, ne dediğini biliyor. Alçakgönüllü, ayağı yere basıyor. IQ’su yüksek. Sıkıcı olabilecek kadar sağlam duruyor. Bu bölümden size anlatabileceğim tek şey: Memeleri. Çok güzel görünüyorlar. Tamam dikler ama nasıl bir sutyen taktığını merak ettim. “Bu sutyenin markası ne?” diye soracağınız bir kadın değil ama... Ciddi. Ve biraz fazla hanımefendi.Ama o teni. Ah o teni... Acayip beyaz ve mermer gibi. Derin bir nefes alıp, sormaya devam ediyorum...)Evet. Gizlice. Ve şehrinize aşık oldum. Büyüleyiciydi. Üç gün kaldım. Tamamen turist gibi takıldım. Bulgaristan’da bir çekimdeydim, uçağa atladım gittim. Tekrar görmek isterim...İyi bir fiziğe sahip olmak etkili tabii. Meslekte ilerlemene yardımcı oluyor ama her şeyden önemlisi disiplin ve çok çalışmak. Bir hedef belirlemek, o hedefe ulaşıncaya kadar durmamak, yılmamak ve vazgeçmemek.Hayır, kime göre çok? Her şey rölatif. Ben yaptıklarımla değil, yapacaklarımla ilgiliyim. Daha yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Her şeye yeni başlıyor gibi hissediyorum.Kariyerime erken başladığım için mi? Mutlaka vardır ama beni o kadar mutlu eden bir işin içindeyim ki. Zaten bu iş dışında başka bir iş nasıl yapılır, onu da bilmiyorum.Evet. Bu kadar sinema filmi çeken birinin nasıl sahne korkusu var diyeceksiniz ama var. Aşmaya çalışıyorum.Oyunculuk açısından çok fark etmiyor. Ama New Yorklu olmak, kişiliğimi oluşturan şeylerin başında geliyor.Hem evet hem hayır. Annem Musevi. Kültürel olarak tipik bir Musevi aileyiz ama dinin bütün ritüellerini yerine getirdiğim söylenemez. Çok geleneksel değiliz.Bir oyuna başlıyorum, çalışıyor olacağım.Evet, o gün doğum günüm. Ama doğum günleri, benim için çok da özel günler değil.Bir dilim pasta yeter.Yooo, pasta dışında ne isteyeyim?Bir dilim pasta ve biraz kahkaha... Yeterli.Hayır, röportaj veriyorum!(Ben de galiba can veriyorum! Bitti kariyerim! Bu kadın için ayak parmaklarıma kırmızı oje bile sürdüm. Gerçi hava soğuk, ayaklarımı kapalı bir pabuca sokmam gerekti. Ama olsun, en azından efor sarf ettim. Ve ruhsuza bak! Verdiği cevaplara bak! Bir dilim pasta istermiş. Dur bakalım devam edelim, belki kayda değer bir şey çıkar.)Canımız istedi.Bana izin verin, bir nefes alayım, daha bir sürü oyun var sırada...O filmdeki 3 karakter de, birbirine bir şekilde âşıktı. Sadece kadınlar o erkeğe kafayı takmış değillerdi, birbirlerini de seviyorlardı. Bana doğal geldi. Çok fazla düşünmedim üzerine. Filmden sonra bu kadar kıyamet kopunca da açıkçası anlamadım.Öyle mi?Gerçekten mi? Üzüldüm sizin için. 15 dakika doldu, benim hazırlanmam gerekiyor. Teşekkür ederim. Kapı şu tarafta. Hoşça kalın...Duyarlı, düşünceli, sabırsız, şefkatli ve sarkastik...Öyle mi dersin?Zaman zaman buluyorum. İstediğim zaman seksi olabiliyorum. Her gün seksi görünmek için uğraşmıyorum.Müthiş. Kim istemez? Ama “Çok mu umurunda?” diyorsan, “Hayır, değil...”Yok, hayır. Gülümsüyorum sadece. Hem seksi olmak, özgüveni artıran bir şey değil. Pek çok baştan çıkarıcı kadın var ama özgüvenleri sıfır. Kendine güven, farklı bir şey. İnsanda o, ya var ya yok. Bence ben, kendine güveni olan bir kadınım, bunun da fiziksel görünümümle hiçbir alakası yok.Hiçbir zaman “sarışın aptal kadın” kategorisine giren biri olmadım ki. Hayatımın hiçbir döneminde, entelektüel olarak kendimi kanıtlamam gerekmedi. Dolayısıyla, böyle bir kompleksim yok.Onu çok seviyorum, hakkımda dilediğini söyleyebilir.Bir sürü... Ama New Yorklu ve Musevi olmamız mesela! Onun gibi bir dâhiyle çalışabildiğim için çok şanslıyım. Çok çok parlak, çekici, ve etkileyici biri Woody.(Bu kadını omuzlarından sarsmak istiyorum... “Normal bir insan gibi davranmaktan vazgeç! Sen Scarlett’sin! O müthiş kadınsın! Ama yeniyetme Türk starları bile senden daha iddialı şeyler söylüyor ...)Bu, kabul etmesi ve taşıması zor bir şey... Ona tapıyorum. Çok çok güzeldi. Müthişti. Farklı bir şey vardı onda. Ama çok benzer olduğumuzu düşünmüyorum. Yine de böyle bir tanımlamaya itiraz etmem.Evet ama haksız mıyım? Çok çok zayıf bir kadının neresi seksi? Hem sağlıklı bir görüntü de değil. Ben kıvrımları olan kadınları tercih ediyorum. Jeane Manson türü bedenler, bana daha iyi geliyor. Ama kişinin kendine kalmış tabii, sağlıklı olduğunuz müddetçe fark etmez. Yine de sadece bir yoğurtla günün geçirilmesini aklım almıyor.