21. yüzyılın en uzun 'Kanlı Ay' tutulması için geri sayım

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz'da 21. yüzyılın en uzun Kanlı Ay tutulmasının yaşanacağını açıkladı. Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.

Ay kızıl bir görünüme bürünecek

Kanlı Ay tutulması denilen doğa olayı, aslında Ay'ın dolunay evresindeyken Ay tutulmasının yaşanmasıyla gözlemlenebiliyor. Tam bir tutulma olacağından dolayı Ay, tamamıyla Dünya'nın gölgesinde kalacak. Fakat tam bir tutulma olsa bile Ay hiçbir zaman tamamen karanlık hale bürünmüyor. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturuyor ve Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

Kuzey Amerika dışında dünyanın büyük bölümünden izlenebilecek tutulma, ocak ayındaki "Süper Mavi Kanlı Ay" tutulmasından 27 dakika daha uzun sürecek. 27 Temmuz akşamı Türkiye'de 20:15'te başlayarak gece 02:20'ye kadar sürecek doğa olayı, en iyi ise 23:25 gibi gözlemlenebilecek.