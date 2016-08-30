21. yüzyılın en iyi 25 filmi

BBC farklı ülkelerden 177 sinema eleştirmeninin görüşlerine başvurarak 21. yüzyılın en iyi 100 filmini belirledi.

Gelmiş geçmiş en iyi 100 Amerikan filmini tespit etmek için geçen yıl yapılan ankette 2000 yılından sonra yapılan sadece altı film listeye girmişti.

Geçen yüzyıla damgasını vuran Baba, Oyunun Kuralı, Yedi Samuray, Yurttaş Kane gibi filmler bu yüzyılda hangileri olacaktı?

Eleştirmenlerin her biri en çok beğendikleri filmler listesine en fazla 10 filmi sıraladı. Toplam 599 film arasından en çok listeye alınan ilk 100 film belirlendi.

David Lynch'in yönettiği 2001 yapımı en fazla eleştirmen tarafından listeye girerek birinci sırada yer aldı.

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Hollywood'da dönen entrikaları konu edinen film, sinema sektörüne dair kötümser bir tablo çiziyor. Lynch filmi 1998'de ABC televizyonu için dizi olarak hazırlamış, ancak ilk bölümün ardından yayından kaldırılınca daha sonra uzun metrajlı film olarak çekmişti. Filmde bu deneyimler de konu ediliyor.

Film eleştirmeni Kim Morgan Mulholland Çıkmazı'nın konusunu "seks, intihar ve sessiz kalma" şeklinde özetliyor ve "Aynı zamanda Amerika, onun güzelliği ve tuhaflığı, romantikliği, fonksiyon bozukluğu, zalimliği ve absürtlüğü ile ilgili" diyor.

100 film listesine giren Oscarlı film sayısı ise sadece iki: listede 10. sırada yer alırken 44. sırada.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı adlı filmi ise 54. sırada yer aldı. Ceylan'ın Uzak, Üç Maymun, Kış Uykusu ve İklimler adlı filmleri de bazı eleştirmenler tarafından aday gösterilmiş olsa da ilk 100'e giremedi.

25. (Christopher Nolan, 2000)

24. (Paul Thomas Anderson, 2012)

23. (Michael Haneke, 2005)

22. (Sofia Coppola, 2003)

21. (Wes Anderson, 2014)

20. (Charlie Kaufman, 2008)

19. (George Miller, 2015)

18. (Michael Haneke, 2009)

17. (Guillermo Del Toro, 2006)

16. (Leos Carax, 2012)

15. (Cristian Mungiu, 2007)

14. (Joshua Oppenheimer, 2012)

13. (Alfonso Cuarón, 2006)

12. (David Fincher, 2007)

11. (Joel and Ethan Coen, 2013)

10. (Joel and Ethan Coen, 2007)

9. (Asghar Farhadi, 2011)

8. (Edward Yang, 2000)

7. (Terrence Malick, 2011)

6. (Michel Gondry, 2004)

5. (Richard Linklater, 2014)

4. (Hayao Miyazaki, 2001)

3. (Pozos de ambición) (Paul Thomas Anderson, 2007)

2. (Wong Kar-wai, 2000)

1. (David Lynch, 2001)

Amerikalı yönetmenler Wes Anderson, Paul Thomas Anderson ve Joel ve Ethan Coen ile İngiliz-Amerikan Christopher Nolan, Taylandlı Apichatpong Weerasethakul ve Avusturyalı Michael Haneke listeye giren üçer filmleri ile eleştirmenlerin gözdesi oldu.

Listede filmleri bulunan 85 yönetmenden sadece dokuzu kadın. Sofia Copolla'nın filmi 22. sırada yer alırken Kathryn Bigelow'un filmi 67. sıraya girdi.