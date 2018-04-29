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BBC Türkçe

21. yüzyılda kadın mahkum sayısında yarı yarıya artış

Dünya genelindeki kadın mahkum nüfusunu belirlemek için yapılan bir araştırmada, 2000 yılından bu yana kadın mahkum sayısının yarıdan fazla arttığı sonucuna varıldı. En büyük kadın mahkum nüfusunun ABD ve Çin'de olduğu belirtilirken, en yoğun artışın oldu

29 Nisan 2018 20:30

Dünya genelinde kaç kadının hapiste olduğunu belirlemek için yapılan bir araştırmada, 2000 yılından bu yana kadın mahkum sayısının yarıdan fazla arttığı sonucuna varıldı.

Londra'daki Kriminal Politika Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasına göre, dünya genelindeki ceza kurumlarında yatan kadın sayısı 714 binin üzerinde.

Son 17 yılda kadın mahkum sayısındaki artış her kıtada görülüyor ve artış hızı erkek mahkumların iki katı. En büyük artışların olduğu ülkelerse Brezilya, Endonezya, Filipinler ve Türkiye.

Enstitü Amerika, Asya ve Okyanusya'daki kadın mahkum sayısındaki artışın bu kıtalardaki nüfus artışının üç ila beş katı olduğunu söylüyor. En çok kadın mahkumun bulunduğu ülkeler ise açık arayla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin.

Artışın kısmen ekonomik geçiş dönemiyle açıklanabileceği belirtiliyor. Örneğin Çin'de 2015'te, uyuşturucu kaçakçılığı ve telekomünikasyon sahtekarlığı da dahil, şiddet içermeyen suçlarda kadınların oranında artış oldu.

Kamu kuruluşlarında çalışan kadınların artmasıyla da, daha çok sayıda kadın yolsuzlukla suçlandı

Yüz binden fazla kadın mahkumla Çin, bu alanda dünya ikincisi. Ancak bu sayı bile ABD'deki kadım mahkum sayısının sadece yarısı.

Dünya genelinde, henüz hüküm giymemiş olanlar da dahil kadın mahkumların oranı ise yüzde 6,9.

Araştırmacılar, kadınları mahkum etmenin büyük bir finansal ve sosyal maliyet ortaya çıkarttığını ve aşırı kullanımının kamu güvenliğine katkıda bulunmadığını savunuyor.

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