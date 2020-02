21 yıldır Van kedilerine emek ve gönül veriyor

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN / VAN, (DHA)- VAN\'ın önemli değerleri arasında olan, bir gözü mavi, bir gözü sarı, dünyaca ünlü Van kedileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde koruma altında bulunuyor. Birçok kişinin çalıştığı merkezde en uzun süreyle görev yapan Mehmet Atabayır, 21 yıldır yaptığı bu işin gönül işi olduğunu söyledi. Bu süre içerisinde aralarındaki gönül bağı o kadar güçlendi ki Atabayır kedilerin o an ne hissettiklerini bile anlayabildiğini söylüyor.

Van\'ın en önemli simgeleri arasında bulunan, namı Türkiye sınırlarını aşan, farklı göz rengi ve yüzmeye olan ilgileriyle bilinen Van kedilerinin bakımlarıyla uğraşan Mehmet Atabayır, 21 yıldır bu kedilerle birlikte. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi\'nde görev yapan Mehmet Atabayır, her sabah merkeze geldiğinde kedilerle oyun oynayıp, bakımlarını yapıyor, mamaların veriyor. Bu süre içerisinde aralarındaki gönül bağı o kadar güçlenmiş ki Mehmet Atabayır kedilerin o an ne hissettiklerini bile anlayabildiğini iddia ediyor.

Ziyaretçisi hiç eksik olmayan merkezde çalışan Atabayır, sadece kedilerin bakımlarını yapmıyor. Gelen konuklara Van Kedisini tanıtarak bu kedilerin ne kadar özel olduklarını anlatıyor. 1997 yılında Veterinerin bodrum katında bu işe başladığını belirten Atabayır, o dönem sadece ailesine destek olmak için bu işe başladığını söyledi. Fakat gün geçtikçe Van Kedileriyle bütünleştiğini belirten Atabayır, \"Her sabah işe geldiğimde onları seviyorum, oynuyorum, bakımlarını yapıyorum. Varsa kedilerle ilgili bir sıkıntı hocamla görüşüp halletmeye çalışıyoruz. Yavru kedi büyüyünceye, birisi sahipleninceye kadar her şeyi ile ilgileniyorum\" dedi.

\'VAN KEDİLERİ BANA MERHAMETİ ÖĞRETTİ\'

Aradan geçen 21 yılın kendisine kattığı çok şey olduğunu ve bu işe başladığı için çok mutlu olduğunu anlatan Atarbayır şöyle konuştu:

\"Bu kediler çok özel kediler ve ileriki neslinde bu kedileri görmesi için burada çalışıyorum. Ömrüm yettikçe de burada çalışmaya devam edeceğim. O kadar bütünleştim ki bu kedilerle onların ne hissettiklerini bile anlayabiliyorum. Ben onları çok seviyorum onlar da bana karşılığını veriyorlar. Van Kedisi\'nin bu kadar yıl içerisinde bana kazandırdığı merhamet duygusudur. Van kedileri çok merhametlidir. Dışardan bir kedi bile getirdiğimizde hemen sahipleniyor büyütünceye kadar onu sahip çıkıyor. Gelen ziyaretçilere Van Kedisi\'ni tanıtıyoruz. Van Kedisi\'nin ne kadar özel olduğunu onlara anlatmaya çalışıyoruz.\"

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise bu işin gönül işi olduğunu söyledi. Kedi Evi\'nde çalışacak kişileri seçerken özenli olduklarını belirten Prof. Dr. Kaya, \"Bazı işler vardır işinizi yaparsınız ve göreviniz biter. Eğer canlı hayvanların yaşadığı bir yerde çalışıyorsanız, sizden bundan daha fazlası beklenir. Şu anda çok özellikli bir hayvanın bakımını üstleniyoruz ve bütün aşamalarını biz burada yaşıyoruz. Dolayısıyla siz bu işe gönül vermezseniz, sevmezseniz, sabah işe geldiğinizde hayvanlarla aynı ayrı görüşme isteğiniz yoksa, siz yaptığınız işten keyif almıyorsunuz demektir\" dedi.

\'HAYVANI SAHİPLENİYOR MU? ONA BAKIYORUZ\'

Kedi Evi\'nde 21 yıldır görev yapan Mehmet Atabayır\'ında bu süre içinde işini görev aşkıyla, severek, sahiplenerek yaptığını belirten Prof. Dr.Kaya, \"Biz de zaten buradaki personeli seçerken \'sahipleniyor mu, sahiplenmiyor mu? ona bakıyoruz. Çünkü burada mesai bitti, çekip gideyim olayı burada yok. Mesai bitti mi, ışıkları, kedilerin su içip içmediğini, mama yiyip yemediğini, kedilerin durumun gözden geçirip, ondan sonra kapıyı kapatıp çıkabiliyorsunuz. Yani burada kalan her personelin aidiyet ile ilgili bir değerlendirmesi var. Bu konuda bazıları daha özverili daha çalışkan oluyorlar\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI