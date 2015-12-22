21 yıldır tutuklu olan ve AİHM kararıyla yeniden yargılanan İlhan Çomak yine tahliye edilmedi

21 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararıyla yeniden yargılanan İlhan Çomak yine tahliye edilmedi. Çomak, "Bu kadar süredir içeride tutulmamın gerekçesini anlamıyorum. Aynı durumdaki birçok kişi tahliye edildi. Ben neden tahliye edilmiyorum, anlamış değilim" dedi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, PKK üyesi olduğu ve örgüt adına eylemlere karıştığı iddiasıyla 21 yıldır tutuklu bulunan İlhan Çomak'ın yeniden yargılanması ilişkin davaya bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Çomak, duruşmaya tutuklu bulunduğu İzmir Kırıklar F Tipi Cezaevi’nden görüntülü ve sesli yolla katıldı. Çomak, ifadesinde, "Bu kadar süredir içeride tutulmamın gerekçesini anlamıyorum. Aynı durumda birçok kişi hakkında yeniden yargılama kararı verildi ve tahliye edildiler. Ben neden tahliye edilmiyorum? Anlamış değilim. 21 yıl dört aydır cezaevindeyim. Tutuksuz yargılanmam gerektiğine inanıyorum" dedi.

Tanık Fikret Çalağan ise İlhan Çomak hakkında verdiği ifadelerin işkence altında alındığını ve polis tarafından yazdırıldığını söyledi. Avukat Fırat Aydınkaya da benzer nitelikte olan İBDA/C davasında Salih Mirzabeyoğlu'nun tahliye edildiğini hatırlatarak İlhan Çomak’ın da tahliye edilmesini istedi.

Avukat Several Ballıkaya ise Çomak'ın katıldığı iddia edilen eylemlere ilişkin ileri sürülen delillerin şüpheli olduğunu anlattı.

Mütalaasını hazırlaması için savcılığa süre veren mahkeme heyeti, tahliye talebini reddederek, duruşmayı 12 Nisan 2016'ya bıraktı.

Ne olmuştu?

1973 doğumlu İlhan Çomak, 1994’te, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nde öğrenciyken, İstanbul’da gözaltına alındı. 16 gün süren işkenceli bir sorgunun ardından imzaladığı polis fezlekelerini reddetse de bunlara dayanak tutuklandı. “PKK adına orman yakmak” ve “bölücülük” ile suçlanıyordu.

Çomak hakkındaki ilk karar, 6 yıl sonra İstanbul DGM tarafından duyuruldu: “Devletin hâkimiyeti altındaki topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemlerde bulunmak”tan idam cezasına çarptırıldı! Bu ceza, “iyi hali” dikkate alınarak müebbet hapse çevrildi. ‘Orman yakmak’ suçlamasından ise beraat etti.

Yargıtay bu cezayı aynı yıl (2000) onadı. Çomak, 2001’de, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. AİHM, 2006’da İlhan Çomak’ı haklı buldu ve yeniden yargılanmasına karar verdi, Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

Çomak, ‘yeniden yargılanması’ için ‘bağlayıcı’ karar çıktığında zaten 11 yıldır tutukluydu. Ama Türkiye'deki mahkemelerin bu ‘bağlayıcı’ karara uyması için de 8 yıl beklemesi gerekecekti!