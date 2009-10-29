21 yıldır saklanan korkunç sır!

7 yıl boyunca öz kızına tecavüz eden, öz kızından dünyaya gelen kız çocuğuna da taciz girişimde bulunan sapık baba korkunç sırrın ortaya çıkmasıyla tutuklandı.



Karabük'ün Yenice ilçesi Yortapazarı beldesi Çakıllar köyünde oturan 52 yaşındaki Recep Berber 1988 ve 1996 yılları arasında öz kızı Fatma B'ye tecavüz etti.



13 yaşından 21 yaşına kadar öz babasının tecavüzüne uğrayan Fatma B'nin bir kız ve bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Baba Recep B, öz kızından dünyaya gelen erkek çocuğunu evlatlık verirken, kız çocuğu B.B'yi ise kendisi büyüttü.



21 yıl saklanan sır ise baba Recep B'nin bu kez öz kızında olan çocuğuna yaptığı cinsel taciz nedeniyle genç kızın intihara kalkışması üzerine ortaya çıktı.



Yıllar sonra annesinin, ablası olduğunu öğrendi



7 yıl boyunca öz babasının tecavüzüne uğrayan ve şu an 35 yaşında olan Fatma B., daha sonra başka köyden biriyle evlendirilerek olayın üstü kapatıldı. Öz kızından olan erkek çocuğu evlatlık veren Recep B., kendi nüfusuna kaydettiği B.B'ye de 1 yıl boyunca cinsel tacizde bulundu.



Yıllardır ablası olarak söylenen Fatma B'nin gerçek annesi olduğunu da öğrenen lise öğrencisi B.B yaklaşık 10 gün önce hap içerek intihara kalkıştı. Öğretmenleri tarafından sağlık ocağına kaldırılan 17 yaşındaki B.B yapılan müdahale sonrası kurtarıldı.



İntihar teşebbüsü olayları açığa çıkardı



Öğretmenleri ve okul idaresinin neden intihara teşebbüs ettiği sorması üzerine B.B, babasının kendisine sürekli cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.



Okul yönetimi bir dilekçe ile birlikte Yenice Cumhuriyet Savcısı Serhat Tercan'a 20 Ekim'de şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Savcılık, Jandarma kanalı ile baba Recep B'yi sorgulamak üzere savcılığa getirtti.



Savcılıktaki ifadesinde kızına 7 yıl tecavüz ettiğini ve bu kızından dünyaya gelen diğer kız çocuğuna da cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden Recep B, tutuklanarak Karabük Cezaevine gönderildi.



Diğer yandan yine Savcılık, Yortan Beldesi'nde postacılık yapan Hüseyin T.'nin de B.B'ye sürekli tacizde bulunduğu bilgisine de ulaştı. Savcılık emri ile göz altına alınan postacı Hüseyin T'nin de alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Karabük Cezaevine gönderirken B.B, Sosyal Hizmetler Kurumu'na teslim edildi.