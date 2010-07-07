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Yaşam

21 yıldır köyde tek başına yaşıyor

Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Alpagut Köyü'nde 80 yaşındaki Yusuf İnleyen, 21 yıldır tek başına yaşıyor.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Kütahya'nın Tavşanlı İlçesi'ne bağlı Alpagut Köyü'nde 80 yaşındaki Yusuf İnleyen, 21 yıldır tek başına yaşıyor.



Tavşanlı merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Alpagut Köyü'nde ev ve tarlalar baraj yapımı nedeniyle 1980 yılında istimlak edildi. 50 hanelik köyde yaşayan Yusuf İnleyen de eşi ve 3 çocuğu ile birlikte ilçe merkezine yerleşti. 9 yıl burada yaşayan İnleyen, istimlak edilen ancak baraj suları altında kalmayan köydeki evine geri döndü.
Eşi ve çocuğunun Tavşanlı merkezde kaldığını belirten Yusuf İnleyen, "Şehir hayatına alışamadım. Eşime ve çocuklarıma köye döneceğimi söyledim. Eşim sağlık sorunları nedeniyle ilçede çocuklarımın yanında kaldı. Ben de köye döndüm. Köyde tek başına yaşıyorum. Arıcılık yapıyorum, sebze ve meyve yetiştiriyorum. Burada kendi ihtiyacımı kendim karşılıyorum. Benden başka da kimse burada yaşamıyor. Bazen hafta sonraları çocuklarım yanıma geliyor ve ihtiyacım olan bazı şeyleri getiriyor" diye konuştu.

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