21 yıldır 'Gazilik' unvanı almayı bekliyor

Mustafa TURAPOĞLU-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde 21 yıl önce vatani görevini er olarak yaparken, PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerine saplanan 24 şarapnel parçası ile hayatını sürdüren 41 yaşındaki Rıza Özğan, \'Gazillik\' unvanı beklediğini söyledi. Özğan, şarapnel parçalarının kendisini zehirlediğini belirterek, \"Bizi günden güne eritiyor. \'Gazi\' unvanımızı, madalyalarımızın verilmesini istiyoruz\" dedi.

Ankara\'nın Mamak ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası Rıza Özğan, 1996 yılında vatani görevini yerine getirmek için önce acemi birliğinin bulunduğu Malatya\'ya, ardından usta birliği için Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine gitti. Şemdinli\'nin Tekeli köyünde bulunan taburda \'Piyade er\' olarak görev yapan Özğan, aynı yıl terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyona katıldı. Ancak Rıza Özğan, çıkan çatışmada teröristlerin roketatarlı saldırısı sonucu bacak ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Önce Hakkari\'de tedavi gören Özğan, daha sonra Van\'a sevk edildi. Tedavisinin ardından 45 günlük hava değişimi nedeniyle memleketi Kayseri\'ye dönen Rıza Özğan, yaralarının iyileşmesinden sonra tekrar birliğine döndü ve askerlik görevini tamamladı.

\"BU PARÇALAR BİZİ GÜNDEN GÜNE ERİTİYOR\"

Vücudunda bulunan 24 şarapnel parçası nedeniyle yürümekte zorluk çeken Özğan, buna rağmen hayatını sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Belgeleriyle başvurmasına rağmen \'gazillik\' unvanı alamadığını anlatan Rıza Özğan, şöyle dedi:

\"Bizler bu vatan için canımızı ortaya koyduk ama bize kimse bakmıyor. Ben belgelerim ile başvurdum. SGK şu anda bizi tanımıyor. KHK çıktı yine bizi tanımıyorlar. Gerekçe olarak \'mağdur değilsiniz\' diyorlar. Sol kasık bölgemde 20, sağ kolumda 1, sol elmacık kemiğinde 1, alnımda 2 adet şarapnel parçası var. Bu parçalar bizi zehirliyor. Bazen halsizlikler oluşuyor ama tedavi göremiyoruz. Bu parçalar bizi günden güne eritiyor. Sağlık sıkıntısı yaratıyor. Bizim sorunlarımızın bir an önce çözülmesini istiyoruz. \'Gazi\' unvanımızı, madalyalarımızın verilmesini istiyoruz.\"



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