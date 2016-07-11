21 yıldır dinmeyen acı: Srebrenitsa Katliamı



Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük kitlesel katliam olan Srebrenitsa Katliamı, 21 yıl sonra da Boşnakların kalbinde büyük bir acı olmayı sürdürüyor.

Katliamın kurbanları, başta Bosna-Hersek olmak üzere dünyanın pek çok yerinde anıldı. Almanya'da düzenlenen anma törenine katılan Dortmund Boşnak Toplumu derneğinden Mehmed Valyevaç, 1995 yılında 8 binden fazla Müslümanın katledildiğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Katliamın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meydana gelen en büyük savaş suçu olduğunu ifade eden Valyevaç, "Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde tekrar etmemeli" diye konuştu.

Öte yandan Bosna-Hersek'te ise kitlesel mezarlarda kimlik tespiti yapılan Boşnakların, Potoçari Anıt Mezarlığı'na yeniden defnedilme işlemleri sürüyor. Katliamın başlangıcının 21'inci yıldönümünde kimliği tespit edilen 127 cenazenin daha Anıt Mezarlığa gömülmesi bekleniyor. AFP Ajansına konuşan Boşnak Münevver Bogiloviç, "Bu sene benim için daha da üzücü, eşimi, kardeşimi, kaynımı ve amcamı yeniden toprağa verdim" dedi. Bogiloviç, yakınlarının hepsinin katliamda öldürüldüğünü söyledi.

Soykırım tasarısına Rusya'dan veto

Binlerce Boşnak'ın hayatına mal olan katliam Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 'soykırım' olarak nitelendirildi. Ancak Srebrenista Katliamı'nın BM bünyesinde de soykırım olarak kabul edilmesi ve kınanmasını öngören karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın vetosuyla reddedilmişti.

Ne yaşanmıştı?

Bosna'daki savaş sırasında, BM'nin güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Miladiç'e bağlı Sırp birlikleri tarafından işgal edildi. İşgal üzerine BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi. Otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnak erkeklerden 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlarda, fabrikalarda, depolarda hunharca katledildi. Katledilenlerin cenazeleri, ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.