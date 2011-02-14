-21 YILDA 295 TRİLYON GİGABAYT BİLGİ ANKARA (A.A) - 14.02.2011 - İnsanoğlunun dev bilgi depolama kapasitesi bilim adamları tarafından ölçüldü. Güney California Üniversitesi tarafından PC'den DVD'ye, kağıda ve kitaba 60 teknolojide depolanan bilgi miktarının tahmini için yapılan ve Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, insanlık 1986'dan 2007'ye kadar 295 exabayt (trilyon gigabayt) bilgi depoladı. Bu miktar 1,2 trilyon sabit diske eşdeğer. Araştırmada yer alan Dr Martin Hilbert, tüm toplanan bilginin kitaplarda saklanması durumunda ABD veya Çin kadar bir alanın 13 kat kitapla dolacağını belirterek, aynı bilgi miktarının CD'lerde dijital ortamda saklanması halinde de kullanılacak CD'lerin Ay'a kadar uzayacağını kaydetti. 2000 yılında saklanan bilgilerin yüzde 75'inin video kaset gibi analog formatta olduğunu, ancak 2007'de yüzde 94'ünün dijital ortamda saklandığını belirten araştırmacılar, "Otomobil veya elektrik toplumu tamamen değiştirdi. Her 40, 50 veya 60 yılda bir bazı şeyler diğerlerinden daha hızlı büyür ve şimdi de bilgi hızla artıyor" dediler. Ayrıca iki zetabayt (1 zetabayt: 1000 exabayt) veri yayınlandığı ve bunun günde kişi başına 175 gazeteye denk geldiği ortaya çıkan araştırmada, 1986'dan 2007'ye kadar küresel bilgisayar kapasitesinin de yılda yüzde 58 oranında arttığı belirlendi. Rakamların çok büyük gibi göründüğünü, ancak doğanın veri saklama kapasitesi yanında fazla önemi bulunmadığını belirten Dr. Hilbert, "Tek bir vücuttaki insan DNA'sı tüm teknolojik cihazlarımızla saklayabileceğimizden 300 kat fazla bilgiyi depolayabiliyor" dedi.