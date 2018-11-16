21 yılda 134 bin Türk öğrenci ABD'den eğitim vizesi aldı

Gökhan Artan / İstanbul, 16 Kasım (DHA) Amerika Birleşik Devletleri(ABD) Türk öğrencilerin en çok eğitim için tercih ettiği ülkelerin başında gelirken 21 yılda 134 bin Türk, ABD’den eğitim vizesi aldı. En çok eğitim vizesi alımı ise 7 bin 581 ile 2001 yılında olurken, eğitim vizesi alımı son yollarda düşüşe geçti. Özellikle düşüşteki etkenlerin başında ise döviz kurundaki haraketlilik geliyor.Geçtiğimiz yıl 5 bin 267 Türk vatandaşı ABD eğitim vizesi alırken bu yılın 9 ayında bu sayı 3 bin 357 oldu.

En çok lisansüstü için gidiliyor

ABD’yi Türk öğrenciler lisans, lisansüstü, lise ve dil eğitimi için tercih ederken en çok lisansüstü eğitim için vize tercihinde bulunuluyor. Öğrenci devam etmeyi planladığı ABD deki okulu kabul sonrasında öğrenci, Öğrenci ve Değişim Programı Bilgi Sistemine (SEVIS) kaydediliyor.ABD’den öğrenci vizesi alımı için Türkiye’de ABD elçiliğine başvurulduğunda ABD’de kaydolduğu okul tarafından verilen SEVIS kaynaklı form, öğrenci ve/veya yeni mezunlar için kapalı zarfta alınmış not dökümü – transcript, özgeçmiş, davet mektubu, askerlik durumunu gösterir belge talep ediliyor.

Yıllara göre Türk vatandaşlarının ABD\'den eğitim vizesi alımı

1997:5 bin 267

1998:5 bin 150

1999:5 bin 748

2000:7 bin 340

2001:7 bin 581

2002:5 bin 809

2003:5 bin 219

2004:5 bin 165

2005:5 bin 873

2006:6 bin 290

2007:6 bin 662

2008:7 bin 122

2009:6 bin 198

2010:6 bin 501

2011:6 bin 833

2012:6 bin 490

2013:5 bin 983

2014:6 bin 973

2015:7 bin 18

2016:6 bin 201

2017:5 bin 267

2018 yılı eğitim vizesi alım sayısı

Ocak:199

Şubat:81

Mart:141

Nisan:270

Mayıs:417

Haziran:800

Temmuz:920

Ağustos:349

Eylül:180

2018(Ocak/Eylül) toplamı:3 bin 357