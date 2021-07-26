21 yaşındaki spor antrenörünün ölümünde kalp krizi şüphesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde hayatını kaybetti. 21 yaşındaki genç antrenörün evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre, spor antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Batuhan Kerimoğlu'nu (21) yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği iddiası

Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



