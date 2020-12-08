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Spor

21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

08 Aralık 2020 15:31

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli tekvandocu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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