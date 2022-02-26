21. Vehbi Koç Ödülü’nün sahibi Prof. Dr. İvet Bahar oldu

21. Vehbi Koç Ödülünü hesaplamalı biyoloji alanında çalışmaları kapsamında Prof. Dr. İvet Bahar'a verildi.

Bahar’ın çalışmalarını sürdürdüğü hesaplamalı biyoloji; ölçeği ve karmaşıklığı çok yüksek olan biyoloji ve sağlık bilimlerindeki verileri incelemek için yeni yöntemler geliştirmeyi hedefliyor. İvet Bahar’in geliştirdiği yöntemler temel bilimlerin yanı sıra, ilaç geliştirilmesinde ve klinik çalışmalarda da kullanılıyor.

Hesaplamalı moleküler ve sistem biyolojisi aynı zamanda hücre ve genetik tedavilerinin yanı sıra özellikle kanser tedavileri için geliştirilen ve pandemi sırasında sağlık alanında mRNA aşılarının geliştirilmesine zemin hazırladı.

İvet Bahar, klinik açıdan sinir ileti çalışmaları ve tedavisinde yeni yaklaşımlar, beyin iskemisi, karaciğer fibrozu ile bağışıklık sistemini baskılayan tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gibi çok farklı alanda tedavilere yönelik çalışmalarda da rol aldı.

“Sağlık alanında çok daha etkin bir küresel koordinasyon sisteminin hızla tesis edilmesi şart.”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde şunları kaydetti:

“Son 20 yıldır küresel yoksulluk ilk kez artarken, ülkeler arasındaki uçurum daha da büyüdü. Pandeminin ekonomilerde bıraktığı hasar ve derinleşen sosyal adaletsizlikler, önümüzdeki yıllarda çözüm gerektiren önemli sorunların başında geliyor. İnsanların mutsuzluğu ve umutsuzluğu göz ardı edilerek barış dolu bir geleceğin inşası mümkün değil. Olağanüstü teknolojik gelişmelerin baş döndürdüğü, pek çok ülkede geçmişte hayal dahi edilemeyen bir refahın hüküm sürdüğü ve artık uzay turizminin gündeme geldiği bir dönemde, insanlığın yeryüzündeki varlığının aslında bu kadar da kırılgan olduğunu pandemiyle gördük. Bu nedenle, ayakların yere basması ve bazı konularda katiyen eskiye dönülmemesi gerekiyor. Örneğin, yaşanan bu acı tecrübeden alınan derslerle, sağlık alanında çok daha etkin bir küresel koordinasyon sisteminin hızla tesis edilmesi şart."

“Arzu eder ve gerekli emeği verirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok.”

Ödül töreninde konuşan İvet Bahar ise şunları söyledi:

"Benim bir misyonum da gelecek nesillere örnek olmak, ışık tutmak; onların sahip oldukları yeteneklerini daha da geliştirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak. Genç kızlara, özellikle de akademik kariyer için bilim dünyasını seçecek kişilere hitaben vurgulamak istediğim çok önemli bir konu; isterseniz, arzu ederseniz ve bunu gerçekleştirmek için gerekli emeği sarf ederseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok.

Vehbi Koç Ödülü’ne beni layık gördükleri için Koç Ailesi’ne, Vehbi Koç Vakfı yöneticilerine ve Seçici Kurul üyelerine çok teşekkür ederim, beni onurlandırdılar. Bana sürekli destek olan aileme de teşekkür etmek istiyorum. "

İvet Bahar Kimdir?

İvet Bahar, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde kimya mühendisliği alanında, doktorasını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya alanında tamamlamış ve polimer fiziğine ilgi duymaya başlamıştır. Akademik çalışmalarını 1986-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde sürdürmüş ve profesör unvanını elde etmiştir. 2001 yılında Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Genetik ve Biyokimya Bölümüne profesör olarak atanmıştır. 2016 yılında ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray’da “Çok Ölçekli Modellemeler ve Biyolojide Büyük Veri” başlıklı konuşma için davet edilmiştir. Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu ve Amerikan Bilimler Akademisi üyesi seçilen ve halen Avrupa Araştırma Konseyi Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri hakemler kurulu üyesi olan Bahar'ın, hesaplamalı biyolojide 300’den fazla makalesi bulunuyor.