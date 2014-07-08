21 üniversite öğrencisi PKK'ya katıldı

Türkiye'nin değişik üniversitelerde okuyan 21 öğrenci, gerçekleştirdikleri bir basın açıklaması ile PKK saflarına katıldıklarını duyurdu.

Fırat News'te yer alan habere göre, Düzenlenen dasın açıklamasını 21 üniversite öğrencisi adına okuyan Leyla Nusaybin, "Bizler Anadolu, 18 Mart, Mimar Sinan, Osman Gazi, Iğdır, Adnan Menderes, Kırklareli, Dicle, Yüzüncüyıl, Yıldırım Beyazıd, Muğla, Pamukkale, Gazi Antep Üniversitelerinden AKP hükümetinin Kürt sorununda sergilediği oyalama ve kandırma politikalarına karşı, yine Türkiye halklarının demokratik taleplerini gözardı eden ve somut olarak Soma'da yaşanan işçi katliamlarına karşı bir tavır olarak gerilla saflarına katılmayı ahlaki, vicdani ve devrimci bir görev olarak buluyoruz." dedi.



Leyla Nusaybin, PKK'ya, katılmalarının temel gerekçelerinin Kürt gençliği ve kendileri açısından onur kırıcı buldukları, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın tüm barışçıl çabalarına rağmen halan İmralı koşullarında tutulması olduğunu söyledi.

Leyla Nusaybin, ailelerine seslendi ve kendilerini kimsenin kandırmadığını söyledi