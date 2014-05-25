Avrupa'da 21 ülke sandık başında

Avrupa’nın 21 ülkesi Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri Belçika’da Flaman ayrılıkçılar kazanırken, Yunanistan ise sosyalist ittifak Syriza önde.

Belçika'daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde sandıkların kapanmasından sonra ilk seçim sonuçları açıklanmaya başlandı. Buna göre, ülke nüfusun yüzde 60'ının yaşadığı Flaman kesimin bağımsızlığından yana olan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) seçimlerde en fazla oy oranına ulaştı. Yeni Flaman İttifakı oyların yüzde 30'unu almayı başardı.

Yeni Flaman İttifakı'nın aldığı bu oy oranıyla ulusal politikada da önemli bir rol oynayabileceği kaydediliyor.

Yunanistan‘da Syriza önde

Yunanistan'da da sandıkların kapanmasından sonra ilk tahminler gelmeye başladı. Buna göre, sol koalisyon Syriza, ülkedeki seçimlerin galibi oldu. Syriza'nın yüzde 26 ila yüzde 30 arasında oy aldığı tahmin ediliyor.

Başbakan Antonis Samaras'ın partisi muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi (Nea Dimokratia) için ise yüzde 23 ila yüzde 27 arasında bir oy oranı bekleniyor.

Yeni Demokrasi Partisi ile koalisyon hükümeti oluşturan sosyal demokratlar ise yüzde 7-9'luk oy oranında kaldı. Bu sonuçla Yeni Demokrasi Partisi bu oy oranıyla ancak dördüncü sırada yer alabiliyor.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi yüzde 8 ila yüzde 10 arasındaki oy oranıyla seçimlerden üçüncü olarak çıktı.

Bulgaristan'da muhalefet partisi kazandı

Bulgaristan'dan gelen ilk tahminlere göre ise muhalefetteki GERB, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin galibi. Partinin yüzde 28,6 oranında oy aldığı tahmin ediliyor.

İktidardaki Sosyalistler ise sadece yüzde 19,8 oranında oy alabildi. Şu ana dek Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen milliyetçi Ataka Partisi ise yüzde 3,6'lık oy oranında kaldı.