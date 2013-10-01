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21 taraftar için tutuklama istemi

Savcılık, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin taraftar gruplarına yönelik düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınanlardan 21'ini tutuklama istemiyle mahkemeye gönderdi

01 Ekim 2013 00:34

İstanbul merkezli 4 ilde taraftar gruplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 62 kişiden 21'i tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken geriye kalan 36 kişi ise serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 ilde 200 adrese düzenlediği operasyonlarda, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın bazı taraftar gruplarının liderlerinin de aralarında yer aldığı yaklaşık 80 kişi gözaltına alınmış, bazı şüpheliler cumhuriyet savcısının talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.
Çarşı Grubunun kurucularından Alen Markaryan ve Genç Fenerbahçeliler grubu lideri Sefa Kalya'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. 62 şüphelinin savcılık sorguları akşam saatlerine kadar sürdü.
Şüphelilerden 36'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, savcılık, Fenerbahçeli taraftar grubu lideri Sefa Kalya'nın da aralarında bulunduğu 21 kişiyi tutuklama, Beşiktaş eski tribün lideri Alen Markaryan'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerden Sefa Kalya'nın "kasten yaralama" ve "cinayete azmettirme", diğer şüphelilerin ise "6136 sayılı kanuna muhalefet", "çıkar amaçlı örgüt kurma ve üye olma" suçlarından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

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