21 Şubat 2017 İngiltere Basın Özeti

İngiltere basınının gündeminde işletmelere yönelik vergi artışı, emeklilik maaşında kesinti tartışmaları ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılığının (Brexit) ekonomiye etkisi vardı.

Guardian gazetesinin manşetinde İngiltere'nin ayrılığının AB'yle herhangi bir serbest ticaret anlaşması yapmadan gerçekleşmesi durumunda İngiliz ihracatçılarının 6 milyar sterlin zarara uğrayacağının aktarıldığı bir haber yer aldı.

Dan Roberts ve Sean Clarke imzalı haberde İngiltere Başbakanı Theresa May'in "hiçbir anlaşma olmaması kötü bir anlaşmadan iyidir" sözleri hatırlatılırken bunun maliyetnin ülkedeki endüstrileri kötü etkileyebileceğine dikkat çekildi.

Gazeteye konuşan ve Sussex Üniversitesi'nde İngiltere ticareti üzerine araştırmalar yapan Prof. Alan Winters, "Bu büyük bir şok olur" derken Centre for European Reform araştırma merkezinin direktörü John Springford da İngiliz çiftçilerin karşı karşıya kalabilecekleri zararın farkında olmadıklarını belirtti.

Bu durumdan en çok etkilenecek sektörler arasında kimya, tekstil, hayvancılık, sanat, oyuncak otomotiv ve makine sektörleri bulunuyor.

Gazetenin Brexit muhabiri Lisa O'Carroll İngiltere'nin liman kenti Dover'da Brexit sonrası artacak gümrük işlemleri nedeniyle tır kuyruğunun kent trafiğini felç edebileceğine dikkat çekti.

Guardian'ın dış haber sayfasının manşetinde Güney Sudan'daki kıtlık vardı. Birleşmiş Milletler 100 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğu ülkede bir milyondan fazla kişinin de risk altında bulunduğunu açıkladı. Ben Quinn imzalı haberde ülkedeki savaş nedeniyle ekonominin çökmesi ve enflasyonun yüzde 800'ü aşmasının tarım üretimini azalttığı aktarıldı.

The Times gazetesinin manşetinde ise işletmelere yönelik vergi artışı vardı. Küçük işletmelerin vergi yükünü artıracak değişikliğin Amazon gibi büyük işletmelerin vergisini azaltacak olması Avam Kamarası'nda tartışma yarattı.

Milletvekillerinin, Vokswagen'in İngiltere'deki yöneticisi Paul Willis'in sözlerini "küstah yalanlar" olarak tanımlaması da gazetenin birinci sayfasında yer aldı.

Araçlarının gerçek zehirli gaz salımlarını gizleyen Vokswagen, bu skandalın ortaya çıkmasının ardından İngiltere'de 1.2 milyon aracını geri çağırmıştı. Dün konuyu araştırmak için kurulan bir komisyonun karşısına çıkan Willis, Volswagen'in hiçbir tüketicisini yanlış yönlendirmediğini söylemişti.

Graham Keeley ve Philip Willan'ın haberinde İspanya'nın Fas sahillerindeki toprağı olan Ceuta'ya girmeyi başaran 850 göçmen vardı. Dün yaşanan bu olay, son 10 yılda bir kerede en fazla göçmenin Ceuta'ya girdiği olay oldu.

The Times'ın Orta Doğu Muhabiri Richard Spencer da İran'da satranççı iki kardeşin müsabakalardan men edilmesini yazdı. 18 yaşındaki Dorsa Derakshani'nin men edilmesinin nedeni Cebelitarık'taki bir karşılaşmada saçlarını örtmemesi. 15 yaşındaki Borna ise bir satranç müsabakasında bir İsrailli oyuncuya karşı oynaması nedeniyle bu cezayı aldı. Ülkenin genç satranççıları arasında başarılarıyla anılan bu oyuncular, bundan sonra İran'daki turnuvalarda yer alamayacak, uluslararası turnuvalarda da ülkeyi temsil edemeyecek.

Irak ordusunun IŞİD'in elinden geri almak için operasyon düzenlediği Musul'da ailelerin kentte kalmaya devam etmesi durumunda açlıkla, kaçmaya çalışmaları durumunda da infazla karşı karşıya kaldığı da gazetedeki bir diğer haberde aktarıldı.

İşletmelere yönelik vergi artışını manşetine taşıyan bir diğer gazete de Daily Telegraph'tı.

Tepkiler üzerine artışın bir miktar azaltılabileceğini yazan Telegraph'ın politika editörü Ben Riley-Smith, Maliye Bakanı Philipi Hammond'un çözüm yolları aradığını belirtti.

Avrupa editörü Peter Foster ise Avrupa Komisyonu'nun İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda bile 2023 yılına kadar ödemeyi taahhüt ettiği 60 milyar euroyu ödemesini talep edeceğini yazdı.

Gazetenin birinci sayfasında yer alan bir başka haber de kopya çeken ve intihal yapan üniversite öğrencilerine daha ciddi cezaların verilmesi ve bunların adli sicil kayıtlarına işlenmesine yönelşik teklifti. Gazete geçen ay, İngiliz üniversitelerindeki 20 bin kişinin 6 bin sterline varan paralar ödeyerek makalelerini ve tezlerini başka kişilere yazdırdıklarını ortaya çıkarmıştı.

i gazetesinin manşetinde ise milyonlarca emeklinin maaşında yaşanacak olası kesinti vardı. İngiliz hükümetinin hazırladığı bir plana göre zor durumdaki bireysel emeklilik şirketlerine yardımcı olmak için 11 milyon kişinin gelecekteki emekli maaşları aşağıya çekilebilir. Plandaki önerilerden biri olan enflasyon etkisinin hesaplamalardan çıkarılmasının gerçekleşmesi durumunda bu azalış yüzde 30'u bulabilir.

Gazetedeki bir diğer haberde de İngiltere'deki büyükanne ve dedelerin torunlarına bakarak ülke ekonomisine 16 milyar sterlinlik katkı sağladığı aktarıldı.

i, Avam Kamarası'ndaki iki komisyonun açıklamalarına da yer verdi. Katie Grant imzalı haberde cinsiyet eşitsizliğine karşı kurulan komisyonun kadınlarla erkekler arasındaki maaş farklarını azaltmak için hükümete yaptıkları önerinin reddedilmesine verdikleri tepki yer alırken gazetenin eğitim muhabiri Richard Vaughan eğitim komisyonunun İngiltere'deki öğretmen açığını gidermek için "hiçbir adım atmayan" bakanları eleştirmesini yazdı.

Financial Times gazetesinin manşetinde ise büyük şirketleri satın almak isteyen yatırımcılar vardı. Gazete, Kraft Heinz grubunun Unilever'e yaptığı 143 milyar dolarlık teklifin reddedilmesinin ardından bu teklife öncülük eden 3G Capital sermaye grubunun 15 milyar dolarlık yeni bir yatırım peşinde olduğunu yazdı.

Birinci sayfada yer alan bir diğer haberde Londra'daki gökdelenlere yönelik ofis talebinin azalması işlendi.

Kanada'nın Vancouver kenti ise taleplerin yükselmesini bekliyor. ABD'de Donald Trump politikalarından memnun olmayan çok sayıda kişinin göç etmesinin beklendiği kent eğitimli iş gücü ve yatırımcıları bekliyor.