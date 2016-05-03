21. Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri sahiplerini buldu. Ferhan Şensoy'un "Onur Ödülü" aldığı gecede, "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü" Necla Uygur'a verildi. Sinema ödüllerinin komedi dalında Cem Yılmaz "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" seçilirken "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülünü ise "Guruldayan Kalpler" filmindeki rolüyle Algı Eke aldı.

Bu yıl 21. kez verilen "Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri", düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beşiktaş Belediyesi, HDI Sigorta ve Anadolu Efes'in katkılarıyla düzenlenen ödül töreni, Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ödül törenine "İftarlık Gazoz" filmindeki rol arkadaşı Berat Efe Parlak'la gelen Cem Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İftarlık Gazoz" filminin çok beğenildiğini söyledi.

Çocuk oyuncu Berat Efe Parlak'ın filmde emeğinin çok olduğuna değinen Yılmaz, "Sadri Alışık ödülleri köklü bir ödül olma yolunda ilerliyor. Uzun zaman oldu. Yalnızca aday olduğumda değil olmadığımda da törene gelmeye çalışıyorum. Alışık ailesiyle bir duygu bağımız var" dedi.

Sinema ve tiyatro olmak üzere iki ayrı alanda kategorilerin olduğu törende, toplam 27 ödül verildi.

Sinema ödülleri

Sadri Alışık Sinema Ödülleri'nin seçici kurulunda jüri başkanı Erden Kıral'ın yanı sıra Zuhal Olcay, Burak Göral, Prof. Dr. Bülent Vardar, Fehmi Yaşar, Mehmet Aslantuğ ve Vecdi Sayar yer aldı.

Komedi dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünü "İftarlık Gazoz" filmindeki rolüyle Cem Yılmaz aldı.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne ise "Guruldayan Kalpler" filmindeki rolüyle Algı Eke layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü "Ali Baba ve 7 Cüceler" filmiyle Zafer Algöz'e giderken, "Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü ise "Hayalet Dayı" filmiyle Esra Dermancıoğlu aldı.

Dram dalında da "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi "Sarmaşık" filmindeki rolüyle Nadir Sarıbacak oldu.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne ise "Çekmeceler" filmindeki rolüyle Ece Dizdar layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü, "Sarmaşık" filmiyle Kadir Çermik'e verilirken, "Yılın En Başarılı Yardımcı

Kadın Oyuncusu" ödülü ise "Çekmeceler" filmiyle Tilbe Saran'ın oldu.

Sinemaya 3 özel ödül

"Senden Bana Kalan" filminki performansıyla Ekin Koç "Ayhan Işık Özel Ödülü"nü alırken, "İftarlık Gazoz" filmindeki performansıyla Berat Efe Parlak ve "Nefesim Kesilene Kadar" filmindeki performansıyla Ece Yüksel ise "Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu Ödülü"nün sahibi oldu. "Onur Ödülü"nü Türker İnanoğlu'nun aldığı gecede, "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne ise "Mustang" filminin genç oyuncuları layık görüldü.

Tiyatro ödülleri

"Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri", Rengin Uz, Cem Duygulu, Eser Rüzgar, Hami Çağdaş, Mehmet Çiftçi, Nil Aykon, Refika Sezik, Sevil Özdemir, Tijen Savaşkan, Tolga Polat, Yaşar İlksavaş, Ali Rıza Demirel, İsmet Üstekin'den oluşan seçici kurul tarafından belirlendi.

Tiyatro ödülleri dram dalında, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü, "Kim Var Orada" isimli oyundaki performansıyla Cüneyt Yalaz'a verildi.

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülüne ise "Medet" isimli oyundaki performansıyla Melike Güner layık görüldü.

"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü "Kim Var Orada" oyunundaki rolüyle İlker Yasin Keskin'e giderken, "Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü ise "Kabileler" oyunundaki rolüyle Tuğçe Altuğ aldı.

"Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal" dalında "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" Kerem Kobanbay olurken, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ise Ayça Varlıer seçildi.

"Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülü Levent Öktem'e giderken, "Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülünü ise Selin Zafertepe aldı.

Özel ödüller

Ferhan Şensoy'un "Onur Ödülü" aldığı gecede, "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Özel Ödülü" ise Necla Uygur'a verildi. "Anadolu Efes Özel Ödülü"ne "Tiyatro D 22", "Üstün Akmen Özel Ödülü"ne ise "Yiğit Kocabıyık" layık görülürken, "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" ise Alan Ciwan'ın oldu.

Hatice Aslan, İrem Sak, Pınar Çağlar Gençtürk'ün "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü aldığı gecede, "HDI Sigorta Özel Ödülü" ise "Sarı Sandalye" tiyatro grubu tarafından sahnelenen "Açlık" oyununa verildi.