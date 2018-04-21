21 Nisan'da kar ulaşımı aksattı

Ağrı-Van Karayolunun Tendürek Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı aksattı. Çoğunluğu TIR'lardan oluşançok araç yolda kalırken 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu,

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek Geçidi'nde 21 Nisan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çoğunluğu TIR'lardan oluşan çok sayıda araç yolda kaldı.

Tendürek Geçidi'nin özellikle Somkaya ve Gülizar köyleri arasında kalan rampayı çıkamayan TIR sürücüleri nedeniyle 1 kilometrelik araç konvoyu oluştu.

Yolda mahsur kalan araçlar ve vatandaşların kurtarılması için bölgeye Ağrı ve Van'dan karayolları ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan karayolları ekipleri, mahsur kalanların kurtarılması için yolda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.