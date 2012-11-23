21 milyonluk Süper Loto bir kişiye çıktı!

Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam yapıldı. 8 haftadır devrederek 21 milyonu geçen büyük ikramiye bir kişiye çıktı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi, 21 milyon 763 bin 311 lira 50 kuruş ikramiye kazandı.

Kazanan numaralar şöyle: '5, 22, 28, 38, 46, 48.'

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 433 kişi 5 bin 72 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 27 bin 853 kişi 85 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 567 bin 803 kişi 7 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden yatırdığı belirtildi. Bu haftaki çekilişte, toplam 30 milyon 389 bin 785 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 9 milyon 410 bin 699 lira 37 kuruş, KDV olarak 6 milyon 238 bin 784 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 3 milyon 485 bin 444 lira 21 kuruş aktarıldı.